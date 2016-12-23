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В региональном отделении «Единой России» произведена ротация кадров

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Иркутск. Сибирские новости - На XVII областной конференции «Единой России» 23 декабря произведена ротация кадров Иркутского регионального отделения партии. Как рассказал журналистам секретарь ИРО «Единой России» Сергей Брилка, в региональном политсовете, который состоит из 75 человек, появится 12 новых членов, в контрольной комиссии и президиуме - по четыре. «Все они наши партийцы», - отметил он.

Всего на конференции присутствовали 145 делегатов, из них 66 делегатов - от муниципальных образований. С. Брилка выступил с отчетом о проделанной работе за 2013 - 2016 годы, а также о задачах и приоритетных направлениях деятельности Иркутского регионального отделения партии на 2017 год. Отчет признан удовлетворительным. Кроме того, отчитались и структуры партии: совет сторонников, «Молодая гвардия», фракции и депутаты Госдумы.

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2016-12-23 10:39:22




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