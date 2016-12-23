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Еще один подозреваемый по делу о массовом отравлении в Иркутске помещен под домашний арест

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Москва. Сибирские новости - Ленинский районный суд Иркутска отправил под домашний арест третьего подозреваемого по делу о массовом отравлении спиртосодержащими жидкостями, в том числе концентратом «Боярышник». Напомним, накануне суд избрал аналогичную меру пресечения еще двум подозреваемым по этому делу. Всего их 13. Решение по остальным также будет принято сегодня.

Как сообщает ТАСС, среди задержанных нет ни одного производителя спиртосодержащего контрафакта. «Среди задержанных, ходатайства по которым рассматриваются в суде, есть предприниматели - владельцы торговых точек, продавцы, и даже водитель. Ни одного производителя контрафактной продукции среди них нет», - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, все задержанные являются гражданами РФ, некоторые их них - выходцы из Азербайджана. Кроме того, среди задержанных есть жительницы Иркутска, которые ранее не были судимы и имеют семьи. «Они работали продавцами в торговых точках», - сообщает агентство.

Напомним, по последним данным в Иркутске в результате массового отравления скончались 74 человека, причиной смерти 70 из них является метиловый спирт. Всего Иркутской области с 17 по 23 декабря пострадали 122 человека.

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2016-12-23 11:31:44




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