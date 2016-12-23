Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 23.12.2016, 12:43
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.86 (-0.25)
EUR 63.56 (-0.05)
10 CNY 87.62 (-0.29)
Информер праздники сегодня

Акция по сбору игрушек для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Иркутске

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Акция по сбору развивающих игрушек, игр, конструкторов, пластилина, красок, цветных мелков и многого другого для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет 24 декабря с 11:00 до 18:00 на первом этаже ТРЦ «СИЛЬВЕРмолл».

Акцию «Помоги особенному ребенку» проводят фонд «Доступная среда для инвалидов» города Иркутска совместно с некоммерческими общественными организациями «Радуга» и «Прибайкальский талисман» и при поддержке администрации города Иркутска.

2016-12-23 11:45:25




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!