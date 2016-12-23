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Резиденция Деда Мороза откроется в Иркутске 24 декабря

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Иркутск. Сибирские новости - Резиденция Деда Мороза торжественно откроется 24 декабря в 12:00 в сквере им. Кирова в Иркутске. В прошлом году ее посетили более пяти тысяч маленьких иркутян.

Резиденция будет работать 24 декабря с 12:00 до 16:00, 25 декабря с 11:00 до 20:00, 26 - 30 декабря с 13:00 до 20:00, 31 декабря с 12:00 до 20:00. С 1 по 6 января с 13:00 до 20:00. В работе резиденции предусмотрен перерыв с 15:00 до 16:00. Посещение резиденции бесплатное. В гостях у Деда Мороза сможет побывать каждый маленький иркутянин, рассказать стихотворение, загадать желание и получить сладкий подарок.

"Этот проект был реализован в прошлом году и получил много положительных откликов, - отметил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников. - Теперь его можно назвать уже сложившейся доброй иркутской традицией".

Организаторы проекта - управление культуры города Иркутска и муниципальное учреждение «Праздник».
Кроме того, в сквере им. Кирова для детей и их родителей будут проходить игровые программы «Новогодние забавы»: с 26 по 30 декабря, с 18:00 до 20:00, 1 января с 12:00 до 20:00, со 2 по 6 января и 8 января с 15:00 до 17:00.

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2016-12-23 11:52:32




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