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Проект «Вместе с мамой мы справимся!» реализуют в благотворительном Фонде Иркутской области «ОберегЪ»

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Иркутск. Сибирские новости - Специалисты министерства труда и занятости Иркутской области и Центра занятости Иркутска посетили Благотворительный фонд Иркутской области «Оберегъ». В декабре там стартовал социально-значимый проект «Вместе с мамой мы справимся - реализация трудовых ресурсов женщин в трудной жизненной ситуации», направленный на развитие экономической самостоятельности семьи.

В фонде «Оберегъ» действует социальная гостиница для малообеспеченных женщин с малолетними детьми, которые в силу жизненных обстоятельств не имеют собственного жилья. Это девушки с новорожденными детьми, многодетные матери и матери-одиночки. В гостинице бесплатно проживают до 70 человек. Организована социальная группа полного дня для дошкольников. Развивающие занятия с ними проводят психологи и логопеды.

Специалисты фонда помогают женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, восстанавливать документы, получать образование, искать работу, устраивать детей в садики. Специалисты Центра занятости города Иркутска оказывают содействие в повышении мотивации женщин к трудоустройству, организации их профессионального обучения, а также проводят занятия по социальной адаптации на рынке труда.

Проект стал возможным благодаря средствам государственной поддержки, выделенным в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента РФ.

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2016-12-23 14:10:03




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