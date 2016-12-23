Причиной массовой гибели людей в Иркутске стал метиловый спирт

14:16 - Иркутск. Сибирские новости - В бюро судебно-медицинской экспертизы Иркутской области изучили тела 70 …

Факторы, из-за которых возможны случаи коррупции, устраняют в нормативных актах правительства Иркутской области

14:13 - Иркутск. Сибирские новости - Из нормативных актов правительства Иркутской области и всех муниципалитетов …

Проект «Вместе с мамой мы справимся!» реализуют в благотворительном Фонде Иркутской области «ОберегЪ»

14:10 - Иркутск. Сибирские новости - Специалисты министерства труда и занятости Иркутской области и Центра занятости …

Резиденция Деда Мороза откроется в Иркутске 24 декабря

11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Резиденция Деда Мороза торжественно откроется 24 декабря в 12:00 в сквере …

Акция по сбору игрушек для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Иркутске

11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Акция по сбору развивающих игрушек, игр, конструкторов, пластилина, красок, …

Еще один подозреваемый по делу о массовом отравлении в Иркутске помещен под домашний арест

11:31 - Москва. Сибирские новости - Ленинский районный суд Иркутска отправил под домашний арест третьего подозреваемого …

В региональном отделении «Единой России» произведена ротация кадров

10:39 - Иркутск. Сибирские новости - На XVII областной конференции «Единой России» 23 декабря произведена …

Сергей Брилка переизбран секретарем регионального отделения «Единой России»

10:08 - Иркутск. Сибирские новости - Секретарем Иркутского регионального отделения «Единой России» …

Суд в Иркутске обязал женщину обследовать на ВИЧ свою годовалую дочь

09:23 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной центр Центр СПИД выиграл иск против 30-летней жительницы …

Фонд ЖКХ: Братск не предпринимает должных мер по решению проблем с расселением аварийного жилья

09:20 - Москва. Сибирские новости - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства дал официальное …