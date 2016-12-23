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Причиной массовой гибели людей в Иркутске стал метиловый спирт

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Иркутск. Сибирские новости - В бюро судебно-медицинской экспертизы Иркутской области изучили тела 70 людей, погибших в результате массового отравления спиртосодержащими жидкостями, в том числе «Боярышником». Установлено, что в 70 случаях причиной смерти стал метиловый спирт. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области. Отмечается, что исследование оставшихся четырех тел продолжается.

Напомним, всего умерли 74 человека. По состоянию на 12:00 23 декабря пострадал 121. «По докладу главного врача Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрия Перфильева проведены судебно-химические исследования биологических объектов, поступивших от 90 госпитализированных в лечебно-профилактические учреждения Иркутска с 18 по 23 декабря», - отмечается в сообщении. Это как умершие люди, так и находящиеся в настоящее время в медучреждениях жители Иркутска, выписанные и самостоятельно покинувшие больницу люди.

В настоящее время результаты исследований проведены в 55 случаях (среди них люди, которые не были госпитализированы), из которых метанол как причина отравления выявлен у 52 пациентов. У трех пациентов причиной отравления явился этиловый спирт. Работа по исследованию объектов от других пациентов продолжается.

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2016-12-23 14:16:00




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