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В. Путин: Трагедию в Иркутске не предотвратили контролирующие и иные органы, которые должны были за этим следить

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Москва. Сибирские новости - Ежегодная, двенадцатая по счету, пресс-конференция Президента России прошла в пятницу в Москве. Она транслировалась в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал», радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России» и продолжалась почти четыре часа. Было задано около 50 вопросов. В зале собралось рекордное количество представителей СМИ, как российских, так и зарубежных - почти 1,5 тыс. человек.

Вопрос об иркутской трагедии - массовом отравлении жителей Иркутска суррогатным алкоголем - задал главный редактор газеты "Областная"Дмитрий Люстрицкий.

Владимир Путин назвал то, что происходит в в Иркутске "ужасной трагедией". "Просто нет слов. Это страшное безобразие, поскольку контролирующие и иные органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили этой трагедии", - прокомментировал президент. Он также сообщил коротко предпосылки произошедшей трагедии: "Теперь по поводу того, что там реально произошло: граждане иностранного государства организовали производство препаратов для очистки ванн и использовали спирт, который не является ядом. Но один из деятелей этой группы решил отдельно заработать и, не понимая, что он делает, раздобыл где-то технический спирт и использовал его".

Меры, связанные с повышением акцизов на технический спирт и другие меры, предложенные правительством РФ, Владимир Путин назвал "правильными, но запоздалыми": "Надо было раньше это сделать. И вот эта ссылка, в данном случае мелкого бизнеса, на то, что парфюмерные, моющие средства подорожают, мы должны признать после таких трагедий, что такие ссылки не являются достаточным основанием, чтобы этого не делать... Надеюсь, что все это даст необходимый результат по сохранению жизни наших граждан".

Также президент прокомментировал проблему алкоголизации населения России. "Да, действительно, это проблема. Она может быть даже не больше, чем в некоторых других странах, особенно в северной Европе. Но здесь нужен комплекс мер, который должен осуществляться. И он осуществляется. Это не могут быть меры запретительного характера. Хотя некоторые вопросы должны лежать и в этой сфере. Рядом со школами и детскими учреждениями "пивнушек" точно не должно быть. Такие решения в целом приняты, нельзя только, чтобы они размывались. Нужно дальше продолжать напряженную, многоплановую работу с алкоголизацией населения. Это и воспитательная работа, и работа средств массовой информации, о чем я вас очень прошу. Это чрезвычайно важное направление нашей работы, от этого зависит и демография в нашей стране. Это одно из ключевых направлений нашей с вами работы", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, начиная с 18 декабря в Иркутске от отравления спиртосодержащими жидкостями пострадал 121 человек, 74 скончались.
 
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2016-12-23 16:57:10




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