Замруководителя регионального Роспотребнадзора подозревается в халатности в связи с массовым отравлением в Иркутске
Москва. Сибирские новости - Пятое следственное управление ГСУ СК России с дислокацией в Новосибирске продолжает расследование по уголовному делу о гибели людей в Иркутске после употребления спиртосодержащего средства. Напомним, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ - производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.
Следователи СК России совместно с сотрудниками полиции провели следственные и оперативно-розыскные мероприятия в одном из районов Иркутска. В результате был обнаружен склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции. Изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Кроме того, на данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения «Боярышника». Произведенная с применением метилового спирта продукция изъята сотрудниками СК России.
На данный момент правоохранительными органами зафиксировано уже 122 сообщения об отравлении граждан метанолом. Среди погибших от употребления концентрата «Боярышник» 74 человека, 31 пострадавший находится в лечебных учреждениях. Как сообщает пресс-служба СК России, в настоящее время по уголовному делу задержано 19 человек.
Кроме этого, в ходе расследования этого уголовного дела выявлены признаки еще одного преступления - халатности, в действиях заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Михаила Лужнова. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ. Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов.
Наряду с этим проводятся дополнительные следственные действия в администрации Иркутской области. Готовятся материалы для принятия процессуальных решений в отношении иных должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов региона. Расследование по уголовному делу продолжается.
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2016-12-23 18:19:15