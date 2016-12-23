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В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту угрозы срыва энергоснабжения

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Иркутск. Сибирские новости - В поселке Ербогачен Катангского района осенью текущего года был введен режим ЧС в связи с угрозой срыва бесперебойной поставки топлива и работы дизельной электростанции. По данному факту Киренским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, подрядная организация отказалась поставлять топливо для электростанции, в связи с чем возникла угроза срыва подачи энергоснабжения населению (1800 человек) и отопления в различные учреждения муниципального образования, в том числе школы и детские сады. Температура воздуха на тот момент составляла -20, -30°С.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по факту срыва отопительного сезона в городе Вихоревка Братского района, поселке Эдучанка Усть-Илимского района. На контроле у следственных органов стоит аналогичная ситуация возникшая в поселке Алексеевск Киренского района.

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2016-12-23 18:35:51




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