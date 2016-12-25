В Иркутске открылась главная новогодняя ёлка

09:38 - Иркутск. Сибирские новости - Главная новогодняя елка Иркутска открылась 24 декабря в сквере имени Кирова. …

Расследование массового отравления спиртосодержащей продукцией в Иркутске взял под контроль замгенпрокурора РФ

08:35 - Новосибирск. Сибирские новости - Заместитель Генерального прокурора России Иван Семчишин в связи с массовой …

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту угрозы срыва энергоснабжения

18:35 - Иркутск. Сибирские новости - В поселке Ербогачен Катангского района осенью текущего года был введен режим …

Замруководителя регионального Роспотребнадзора подозревается в халатности в связи с массовым отравлением в Иркутске

18:19 - Москва. Сибирские новости - Пятое следственное управление ГСУ СК России с дислокацией в Новосибирске …

В. Путин: Трагедию в Иркутске не предотвратили контролирующие и иные органы, которые должны были за этим следить

16:57 - Москва. Сибирские новости - Ежегодная, двенадцатая по счету, пресс-конференция Президента России прошла …

Причиной массовой гибели людей в Иркутске стал метиловый спирт

14:16 - Иркутск. Сибирские новости - В бюро судебно-медицинской экспертизы Иркутской области изучили тела 70 …

Факторы, из-за которых возможны случаи коррупции, устраняют в нормативных актах правительства Иркутской области

14:13 - Иркутск. Сибирские новости - Из нормативных актов правительства Иркутской области и всех муниципалитетов …

Проект «Вместе с мамой мы справимся!» реализуют в благотворительном Фонде Иркутской области «ОберегЪ»

14:10 - Иркутск. Сибирские новости - Специалисты министерства труда и занятости Иркутской области и Центра занятости …

Резиденция Деда Мороза откроется в Иркутске 24 декабря

11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Резиденция Деда Мороза торжественно откроется 24 декабря в 12:00 в сквере …

Акция по сбору игрушек для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Иркутске

11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Акция по сбору развивающих игрушек, игр, конструкторов, пластилина, красок, …