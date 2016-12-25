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В Иркутске открылась главная новогодняя ёлка
09:38 - Иркутск. Сибирские новости - Главная новогодняя елка Иркутска открылась 24 декабря в сквере имени Кирова. …
Расследование массового отравления спиртосодержащей продукцией в Иркутске взял под контроль замгенпрокурора РФ
08:35 - Новосибирск. Сибирские новости - Заместитель Генерального прокурора России Иван Семчишин в связи с массовой …
В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту угрозы срыва энергоснабжения
18:35 - Иркутск. Сибирские новости - В поселке Ербогачен Катангского района осенью текущего года был введен режим …
Замруководителя регионального Роспотребнадзора подозревается в халатности в связи с массовым отравлением в Иркутске
18:19 - Москва. Сибирские новости - Пятое следственное управление ГСУ СК России с дислокацией в Новосибирске …
В. Путин: Трагедию в Иркутске не предотвратили контролирующие и иные органы, которые должны были за этим следить
16:57 - Москва. Сибирские новости - Ежегодная, двенадцатая по счету, пресс-конференция Президента России прошла …
Причиной массовой гибели людей в Иркутске стал метиловый спирт
14:16 - Иркутск. Сибирские новости - В бюро судебно-медицинской экспертизы Иркутской области изучили тела 70 …
Факторы, из-за которых возможны случаи коррупции, устраняют в нормативных актах правительства Иркутской области
14:13 - Иркутск. Сибирские новости - Из нормативных актов правительства Иркутской области и всех муниципалитетов …
Проект «Вместе с мамой мы справимся!» реализуют в благотворительном Фонде Иркутской области «ОберегЪ»
14:10 - Иркутск. Сибирские новости - Специалисты министерства труда и занятости Иркутской области и Центра занятости …
Резиденция Деда Мороза откроется в Иркутске 24 декабря
11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Резиденция Деда Мороза торжественно откроется 24 декабря в 12:00 в сквере …
Акция по сбору игрушек для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Иркутске
11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Акция по сбору развивающих игрушек, игр, конструкторов, пластилина, красок, …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу переменная облачность, местами, ночью в большинстве западных и северных районов небольшой и умеренный снег, ветер западный, северо-западный, в южных и верхнеленских районах ночью юго-восточный 5 - 10 м/с, порывы ночью до 14 м/с, днем 14 - 19 м/с, метели.
Эксклюзив
Член Совета Федерации от Иркутской области, заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба уверен, что усиление ответственности за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции позволят исключить трагедии, подобные иркутской. Проект закона об усилении ответственности за незаконное производство алкоголя разработан и внесен в парламент. Сенатор ответил на вопросы «Сибирских новостей» в связи со сложившейся в Иркутске ситуацией.
В этом году «Единая Россия» отметила свое 15-летие. В Иркутской области у партии особый статус по вполне понятным причинам. В связи с этим межэлитные отношения в регионе находятся под повышенным вниманием. «Сибирские новости» решили узнать у секретаря областного отделения «Единой России» Сергея Брилки, как партия сегодня выстраивает взаимоотношения с исполнительной властью, как регулирует возникающие конфликты и нужны ли партии изменения.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за 2016 год и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией года стало предложение для командира воздушного судна с зарплатой от 200 тыс. руб.
Актуально
Иркутский областной центр Центр СПИД выиграл иск против 30-летней жительницы Тулунского района. ВИЧ-статус её годовалой дочери вызывал опасения врачей, т.к. мать уклонялась от обследования ребёнка. Сама женщина живёт с ВИЧ уже 2 года, но утверждает, что такой болезни не существует.
Итоги работы за девять месяцев 2016 года подвели в операционном офисе «Иркутский» Альфа-Банка. О том, что банк сделал в этом году для иркутских предпринимателей и планах на будущее рассказал на пресс-конференции директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске Виталий Моторин.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Приангарья в свои салоны связи за подарками и новогодней упаковкой. До 30 декабря за любую операцию или покупку Tele2 подарит креативную упаковку для подарка.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет линейку брендированных устройств и объявляет о старте продаж смартфонов Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE. Новые девайсы отличаются от предыдущих моделей увеличенной диагональю экрана (5 дюймов) и доступны по выгодной цене.
В Братске подведены итоги VI благотворительного новогоднего марафона РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!». В этом году в нем приняли участие около тысячи братчан – членов команд и волонтеров.