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В Иркутске открылась главная новогодняя ёлка

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Главная новогодняя елка Иркутска открылась 24 декабря в сквере имени Кирова. В мероприятии вместе с иркутянами приняли участие мэр города Дмитрий Бердников и председатель Думы Иркутска Ирина Ежова.

В честь открытия главной новогодней елки Иркутска была организована программа с участием творческих коллективов города, прошла новогодняя дискотека. Кроме этого, подвели итоги первого фото-конкурса «Иркутск - одна большая семья». Победителю - семье Алексеенко - вручили диплом и подарки.

"Сегодня мы открываем главную елку города, а значит, даем старт новогодним мероприятиям в нашем городе! Уходящий год был Годом Иркутска, которому исполнилось 355 лет! Это событие мы отметили серьезной работой, яркими культурными событиями! Новый год будет Годом Семьи! Если в каждой иркутской семье будет все благополучно, наш город будет успешно расти и развиваться! Потому что Иркутск - одна большая семья, дружная и сплоченная", - отметил мэр.

Праздничные гуляния возле главной елки города продолжатся 25 декабря. В 13:00 в сквере пройдет фестиваль «Самая красивая новогодняя елка». С 26 по 30 декабря, с 1 по 6 января и 8 января будут проходить игровые программы для детей и их родителей «Новогодние забавы», начало которых в декабре в 18:00, в январе - в 15:00.

31 декабря все желающие смогут встретить Новый год возле главной елки. Для горожан подготовлена праздничная программа «Встречаем год иркутской семьи», которая начнется в 23:00. 7 января 2017 года в 14:00 в сквере пройдет рождественские мероприятия.

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2016-12-25 09:38:36




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