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Транспортные предприятия Братска предложили повысить предельные тарифы на проезд до 22 - 23 рублей

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Братск. Сибирские новости - Транспортные предприятия Братска предложили повысить предельные тарифы на проезд в муниципальном транспорте до 22 рублей на троллейбусе, и до 23 рублей на автобусе. Об этом сообщил председатель комитета промышленности и транспорта городской администрации Руслан Захаров.

Кроме этого, по словам Р. Захарова, с января 2017 года произойдет изменение системы проездных билетов. Начиная со вторника, 27 декабря, в Братске начнется реализация гражданских проездных билетов с отрывными талонами, в том числе, для горожан: на 40 поездок, на 60 и безлимитная. Комментируя переход на талонную систему проезда в муниципальном транспорте, Р. Захаров подчеркнул, что она будет выгоднее для братчан по сравнению с традиционным приобретением билетов у кондукторов. Р. Захаров отметил, что переход на талонную систему является промежуточным шагом перед введением в городском муниципальном транспорте электронной системы.

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2016-12-26 06:18:01




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