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Роспотребнадзор предложил приостановить реализацию непищевой алкогольной продукции по стране на 30 дней

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Иркутск. Сибирские новости - Роспотребнадзор России предложил приостановить реализацию непищевой алкогольной продукции, содержащей спирт в объеме более 25%, в целом по стране на срок до 30 дней. Исключение составляют парфюмерная продукция и стеклоомывающая жидкость, «за которыми необходимо на этот период и в дальнейшем усилить контроль». Речь об этом шла в пятницу на встрече премьер-министра страны Дмитрия Медведева и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

На время приостановки продажи такой продукции ведомству предстоит разобраться, какого качества и насколько безопасна эта продукция, а также разработать ряд дополнительных мероприятий.

В свою очередь Д. Медведев отметил: «Если вы считаете такого рода решение сейчас оправданным, тогда надо будет принять постановление по линии Роспотребнадзора, по линии санитарно-эпидемиологического надзора и следить, каким образом оно реализуется на территории всей страны, особенно в преддверии больших новогодних праздников».

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2016-12-26 06:34:58




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