Дмитрий Семенов восстановлен в должности исполнительного директора Иркутского планетария

08:15 - Иркутск. Сибирские новости - Свердловский районный суд восстановил Дмитрия Семенова в должности исполнительного …

Число умерших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 76

07:41 - Иркутск. Сибирские новости - По данным министерства здравоохранения Иркутской области, на утро 26 декабря …

В. Шуба проголосовал против закона, который приводит к потерям доходов региональных бюджетов

07:37 - Москва. Сибирские новости - Член Совета Федерации от Иркутской области Виталий Шуба выступил против принятия …

Рекордное число новорожденных зарегистрировано во Дворце бракосочетаний Иркутска в 2016 году

07:09 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники центрального отдела ЗАГС по городу Иркутску (Дворец бракосочетаний) …

Сибирский федеральный округ занял пятое место в зарплатном рейтинге регионов России

07:05 - Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter и проект «Банк данных …

Из колонии-поселения в Тайшете сбежали двое осужденных

07:03 - Иркутск. Сибирские новости - Из колонии-поселения № 22 в Тайшете сбежали двое осужденных. Их отсутствие …

Упрдор «Прибайкалье» в 2016 году ввело в эксплуатацию 29 участков автодорог

06:42 - Иркутск. Сибирские новости - В 2016 году Упрдор «Прибайкалье» заключило государственные контракты …

В экономику Иркутской области за девять месяцев вложено 151,6 млрд рублей

06:39 - Иркутск. Сибирские новости - В экономику Иркутской области в январе - сентябре было вложено 151,6 млрд …

Роспотребнадзор предложил приостановить реализацию непищевой алкогольной продукции по стране на 30 дней

06:34 - Иркутск. Сибирские новости - Роспотребнадзор России предложил приостановить реализацию непищевой алкогольной …

Транспортные предприятия Братска предложили повысить предельные тарифы на проезд до 22 - 23 рублей

06:18 - Братск. Сибирские новости - Транспортные предприятия Братска предложили повысить предельные тарифы на …