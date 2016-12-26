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В экономику Иркутской области за девять месяцев вложено 151,6 млрд рублей

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Иркутск. Сибирские новости - В экономику Иркутской области в январе - сентябре было вложено 151,6 млрд руб. (на 4,1% больше к аналогичному периоду прошлого года). Это, главным образом, собственные средства субъектов хозяйствования, сообщает Иркутскстат.

Основное направление инвестиций в основной капитал: сооружения (52,4% всех вложений), почти четверть (24%) вложено в машины и оборудование. На жилища приходится 2,5% объема инвестиций крупных и средних организаций, тогда как в предыдущие два года - 5 - 8%.

За 9 месяцев сданы в эксплуатацию линии электропередачи (308,6 км), трансформаторные подстанции (239,6 кВа), нефтяные скважины (29 единиц). Построены магистральные нефтепроводы (10,9 км), автодороги с твердым покрытием (7,1 км). А также другие объекты, в том числе социального назначения.
Общий объем строительных работ за 11 месяцев составил 69,7 млрд руб ( на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

За это время сдано под ключ жилье общей площадью 560,9 тыс. кв. м. После прошлогоднего роста в январе - ноябре (на 41%) нынешний ввод сократился на 20%.

Однако декабрь традиционно корректирует предыдущий результат в большую сторону. Именно в конце года оформляются документы на сдачу в эксплуатацию построенных объектов. Прошлогодний декабрь, в нарушение общей традиции, хоть и обеспечил ввод больше, чем в любой другой месяц (222,3 тыс. кв. м), но по отношению к декабрю 2014 года снизил объем на треть. Общий результат 2015 года - рост объемов жилищного строительства на 10%. Каким будет итог текущего года, покажет декабрь.

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2016-12-26 06:39:36




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