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Упрдор «Прибайкалье» в 2016 году ввело в эксплуатацию 29 участков автодорог

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Иркутск. Сибирские новости - В 2016 году Упрдор «Прибайкалье» заключило государственные контракты на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений по 36 объектам. Из них 29 объектов были введены в эксплуатацию, семь объектов переходят на 2017 год. Всего за текущий год в нормативное состояние приведено 246 км автодорог и 676 п.м искусственных сооружений.

Самый большой объем работ выполнялся в этом году на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь». Работы выполнялись в Тайшетском, Нижнеудинском, Зиминском, Заларинском, Черемховском, Ангарском и Усольском районах, а также в Усолье-Сибирском.

В ходе капитального ремонта на 42 км была заменена дорожная одежда с применением технологии холодного ресайклинга, выполнено двухслойное покрытие: нижний слой из асфальтобетона и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Применение такой технологии позволяет увеличить межремонтные сроки, отмечается в сообщении предприятия. Для повышения безопасности дорожного движения на участке капитального ремонта установили металлическое барьерное ограждение, новые дорожные знаки и нанесли горизонтальную дорожную разметку. Кроме того, в рамках восстановления системы водоотвода выполнены работы по ремонту и замене водопропускных труб.

Также на двух участках (км 1646 - 1653 и км 1763 - 1768) были выполнены работы по устройству дополнительной полосы «на подъем» для движения большегрузного автотранспорта. Такие полосы позволяют сохранить оптимальный скоростной режим и способствуют снижению аварийности. В ходе ремонта на 23 км было восстановлено изношенное покрытие, на 67 км устроены слои износа и выполнена поверхностная обработка. Всего Упрдор «Прибайкалье» обслуживает три федеральные магистрали протяженностью более 1,5 тыс. км.

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2016-12-26 06:42:57




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