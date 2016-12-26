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Из колонии-поселения в Тайшете сбежали двое осужденных

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Иркутск. Сибирские новости - Из колонии-поселения № 22 в Тайшете сбежали двое осужденных. Их отсутствие было выявлено утром 26 декабря при проведении подъема. Для установления их местонахождения проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Как сообщает ГУФСИН по Иркутской области, сбежавшими оказались 24-летний Рустам Шакуров, осужденный по ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, добытого незаконным путем), и 22-летний Сергей Наделяев, осужденный по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Оба осужденных до отбывания наказания проживали в Иркутске, ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж.

Особые приметы сбежавших:

Р. Шакуров: рост 180 см, на ребре правой кисти татуировка «За Вас!».

С. Наделяев: на лбу шрам изогнутой формы 1 см.

При появлении сведений о возможном месте нахождения разыскиваемого граждан просят незамедлительно сообщить в полицию 02.

Дополнительно сообщается, что в колонии-поселении № 22 содержатся граждане, осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. В колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения и покидать ее с разрешения администрации, могут носить гражданскую одежду.

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2016-12-26 07:03:11




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