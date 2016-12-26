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Сибирский федеральный округ занял пятое место в зарплатном рейтинге регионов России

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Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter и проект «Банк данных заработных плат» составили зарплатный рейтинг регионов России в 2016 году. Для этого аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в его онлайн-систему боле 700 российскими работодателями на протяжении всего года.

Сибирский федеральный округ занимает пятое место в рейтинге со средней зарплатой по региону 34,9 тыс. руб. Лидирует Москва и Московская область с суммой 69 тыс. руб., второе место у Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 50 тыс. руб., третье место у Дальневосточного ФО - 38,5 тыс. Замыкает десятку Северо-Кавказский федеральный округ, где средняя заработная плата составила 27.7 тыс. руб.

Указанная в рейтинге зарплата соответствует средней по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист», не предполагающая прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены gross (до вычета подоходного налога), с учетом премий и бонусов за 2016 год. В 2016 году только 32% российских работодателей увеличивали зарплаты сотрудникам, а 11% зарплату работников сократили. Без изменений оставили доходы работников 57% работодателей.

Ближайший пересмотр окладов работников примерно треть российских компаний запланировала на январь 2017 года, а еще треть планирует проиндексировать зарплаты в первом квартале 2017 года. В среднем, компании планируют поднять зарплату работникам в 2017 году на 8%, сообщает HeadHunter.

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2016-12-26 07:05:57




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