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Рекордное число новорожденных зарегистрировано во Дворце бракосочетаний Иркутска в 2016 году

Фото: Правительство ИО
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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники центрального отдела ЗАГС по городу Иркутску (Дворец бракосочетаний) в торжественной обстановке в 5000-й раз с начала 2016 года зарегистрировали рождение ребенка. Юбилейным малышом стала девочка Алина, появившаяся на свет в городе Иркутске 16 декабря 2016 года. сообщает пресс-служба ЗАГС.

Для иркутского Дворца бракосочетаний такой показатель зарегистрированных актов о рождении стал рекордным. Так, например, в 2013 году во Дворце бракосочетаний было зарегистрировано 3028 рождений детей, в 2014 году - 3655, в 2015 году - 4518.

Отмечается, что по состоянию на 23 декабря 2016 года органами ЗАГС Иркутской области зарегистрировано свыше 35 тыс. новорожденных.

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2016-12-26 07:09:01




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