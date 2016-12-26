В. Шуба проголосовал против закона, который приводит к потерям доходов региональных бюджетов
Москва. Сибирские новости - Член Совета Федерации от Иркутской области Виталий Шуба выступил против принятия изменений Налогового Кодекса РФ, которые предусматривают установление льгот по налогу на имущество организаций, эксплуатирующих железнодорожные пути общего пользования. На заключительном заседании верхней палаты российского парламента сенатор напомнил: региональные бюджеты на 2017 год уже сформированы, а теперь предлагается принять решение, которое приведет к выпадающим доходам субъектов РФ.
Он предложил отклонить закон, а меры поддержки железнодорожной сферы обсудить отдельно, выработав механизм, эффективность которого можно будет просчитать. И, самое главное, подчеркнул В. Шуба, это должно делаться не за счет доходов регионов. По расчетам авторов закона, потери бюджетов субъектов РФ от введения льготы составят около 13 млрд руб.
"Каждый год мы говорим о необходимости прекратить давать на федеральном уровне льготы по региональным и местным налогам. Правительство страны с этим соглашается. Обещает правило «двух ключей» - введение льгот федеральным центром лишь с согласия регионов. Где эти ключи?", - заявил сенатор.
При обсуждении этого вопроса на заседании комитета представитель правительства РФ напомнил, что закон поддержало абсолютное большинство депутатов Госдумы. При втором чтении «за» были 397, при третьем - 400 депутатов ГД. Однако сенатор заявил, что он не изменит своей позиции.
По итогам напряженной дискуссии на пленарном заседании Совета Федерации было принято решение, что верхняя палата российского парламента потребует от правительства РФ возмещения выпадающих доходов регионов. Только при таком условии закон был одобрен.
По результатам голосования 23 сенатора не поддержали принятие поправок в Налоговый Кодекс, в том числе Виталий Шуба.
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2016-12-26 07:37:41