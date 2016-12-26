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Число умерших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 76

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - По данным министерства здравоохранения Иркутской области, на утро 26 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями, в том числе «Боярышником», умерли 76 человек. Всего в числе пострадавших 123 человека.

В настоящее время в медицинских учреждениях находятся 18 человек. Как сообщили «Сибирским новостям» в министерстве, состояние троих из них оценивается как крайне тяжелое, шести - тяжелое, остальных - среднее. Из больниц выписаны 20 человек, еще девять человек покинули учреждения самостоятельно. Установлено, что 72 человека скончались от смертельной дозы метилового спирта, по остальным четырем проводится экспертиза.

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2016-12-26 07:41:58




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