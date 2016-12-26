|
Дмитрий Семенов восстановлен в должности исполнительного директора Иркутского планетария
08:15 - Иркутск. Сибирские новости - Свердловский районный суд восстановил Дмитрия Семенова в должности исполнительного …
Число умерших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 76
07:41 - Иркутск. Сибирские новости - По данным министерства здравоохранения Иркутской области, на утро 26 декабря …
В. Шуба проголосовал против закона, который приводит к потерям доходов региональных бюджетов
07:37 - Москва. Сибирские новости - Член Совета Федерации от Иркутской области Виталий Шуба выступил против принятия …
Рекордное число новорожденных зарегистрировано во Дворце бракосочетаний Иркутска в 2016 году
07:09 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники центрального отдела ЗАГС по городу Иркутску (Дворец бракосочетаний) …
Сибирский федеральный округ занял пятое место в зарплатном рейтинге регионов России
07:05 - Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter и проект «Банк данных …
Из колонии-поселения в Тайшете сбежали двое осужденных
07:03 - Иркутск. Сибирские новости - Из колонии-поселения № 22 в Тайшете сбежали двое осужденных. Их отсутствие …
Упрдор «Прибайкалье» в 2016 году ввело в эксплуатацию 29 участков автодорог
06:42 - Иркутск. Сибирские новости - В 2016 году Упрдор «Прибайкалье» заключило государственные контракты …
В экономику Иркутской области за девять месяцев вложено 151,6 млрд рублей
06:39 - Иркутск. Сибирские новости - В экономику Иркутской области в январе - сентябре было вложено 151,6 млрд …
Роспотребнадзор предложил приостановить реализацию непищевой алкогольной продукции по стране на 30 дней
06:34 - Иркутск. Сибирские новости - Роспотребнадзор России предложил приостановить реализацию непищевой алкогольной …
Транспортные предприятия Братска предложили повысить предельные тарифы на проезд до 22 - 23 рублей
06:18 - Братск. Сибирские новости - Транспортные предприятия Братска предложили повысить предельные тарифы на …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в понедельник переменная облачность, местами ночью небольшой снег, днем небольшой и умеренный снег, утром в отдельных районах туман.
Эксклюзив
Иркутск. Сибирские новости - Текущий год выдался неровным и по високосному напряженным, хотя ничего сверхъестественного не произошло.
Член Совета Федерации от Иркутской области, заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба уверен, что усиление ответственности за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции позволят исключить трагедии, подобные иркутской. Проект закона об усилении ответственности за незаконное производство алкоголя разработан и внесен в парламент. Сенатор ответил на вопросы «Сибирских новостей» в связи со сложившейся в Иркутске ситуацией.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за 2016 год и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией года стало предложение для командира воздушного судна с зарплатой от 200 тыс. руб.
Актуально
В преддверии новогодних каникул Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД) напоминает жителям региона о необходимости помнить о собственном здоровье во время зимних праздников и весь следующий год. По мнению врачей, веселое времяпрепровождение с алкоголем может способствовать новым случаям заражения ВИЧ-инфекцией.
Иркутский областной центр Центр СПИД выиграл иск против 30-летней жительницы Тулунского района. ВИЧ-статус её годовалой дочери вызывал опасения врачей, т.к. мать уклонялась от обследования ребёнка. Сама женщина живёт с ВИЧ уже 2 года, но утверждает, что такой болезни не существует.
Пресс-релиз
Уже четвертый год подряд в Иркутске проходит конкурсный отбор студентов-первокурсников на участие в стипендиальной программе «Альфа-Шанс». Эта благотворительная программа реализуется Альфа-Банком в 16 ведущих вузах страны. В Иркутске партнером программы выступает Иркутский национальный исследовательский технический университет.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Приангарья в свои салоны связи за подарками и новогодней упаковкой. До 30 декабря за любую операцию или покупку Tele2 подарит креативную упаковку для подарка.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет линейку брендированных устройств и объявляет о старте продаж смартфонов Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE. Новые девайсы отличаются от предыдущих моделей увеличенной диагональю экрана (5 дюймов) и доступны по выгодной цене.