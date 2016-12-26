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Дмитрий Семенов восстановлен в должности исполнительного директора Иркутского планетария

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Иркутск. Сибирские новости - Свердловский районный суд восстановил Дмитрия Семенова в должности исполнительного директора Иркутского планетария. Решение было вынесено 13 декабря. На его обжалование есть месяц. «Дмитрий Семенов восстановился и ушел в отпуск по уходу за ребенком», - сообщили «Сибирским новостям» в планетарии.

Напомним, в октябре стало известно, что Д. Семенов покинул свой пост из-за разногласий с начальством в вопросах концепции работы планетария. Также свой пост покинули научный руководитель планетария Сергей Язев, сотрудники IT-отдела планетария Анатолий Арсентьев и Станислав Граблевский, руководитель отдела коммерческого развития и управления персоналом Ольга Хусаинова.

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2016-12-26 08:15:57




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