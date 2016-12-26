В Иркутске ликвидирована преступная группа, ведущая нелегальный игорный бизнес

Иркутск. Сибирские новости - Следователи СКР совместно с сотрудниками МВД, ФСБ, а также при участии бойцов СОБР задержали организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной организацией и проведением азартных игр в Иркутске. Установлена причастность задержанных к деятельности четырех крупных игорных заведений, располагавшихся на территории Иркутска: ул. Литвинова, 17; ул. Литвинова, 20 (Тимирязева, 27) строение № 1; ул. Литвинова, 20 (Тимирязева, 27) строение № 4; ул. Красногвардейская, 20/3.



В ходе более чем 30 обысков проведенных в автомобилях, жилищах лиц, входящих в состав организованной группы, изъяты крупные суммы, том числе в иностранной валюте (более 1 млн руб, более 17 тыс. гонгконских долларов, более 100 юаней, более 7 тыс. долларов США, более 350 евро). Также изъяты электронные носители информации и иные предметы и документы свидетельствующие о прямой причастности членов организованной группы к совершению преступлений.



По уголовному делу к уголовной ответственности привлечено более 10 лиц. В отношении 6 лидеров организованной группы Кировский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.



В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастности участников организованной группы к иным эпизодам преступной деятельности.



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2016-12-26 09:40:46