Фонд микрофинансирования Иркутской области за два месяца выдал 15 займов

Иркутск. Сибирские новости - Фонд микрофинансирования Иркутской области за два месяца работы выдал 15 займов. Средства на поддержку получили предприниматели Ангарска, Одинска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Зимы на проекты в сфере производства, услуг, торговли.



Напомним, Фонд создан на базе ангарской муниципальной организации с участием правительства Иркутской области в лице регионального министерства экономического развития и Корпорации развития Иркутской области (КРИО). Последняя внесла в уставный капитал Фонда 100 млн руб., причем это заработанные КРИО средства, то есть без ущерба для основной суммы Корпорации. Фонд выдает микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства в размере до 3 млн руб. сроком до трех лет под 10% годовых.



Как сообщила на пресс-конференции в понедельник председатель правления Фонда Яна Шевченко, на 2017 год на рассмотрении около 50 заявок с различных территорий Иркутской области.



Начальник управления развития предпринимательства минэкономразвития региона Регина Ходоева пояснила необходимость создания такого фонда тем, что с 2015 года получить софинансирование из федерального бюджета могут только региональные фонды: на 1 руб. из областного бюджета приходится 7 руб. из федерального. Кроме того, в Иркутской области существует 22 микрофинансовых организации на 42 территории, что не позволяет некоторым территориям получать меры поддержки. Причем сам минэкономразвития РФ признал неэффективной систему муниципальных фондов, где в среднем 50% невозвратов. «Капитализация фондов совершенно разная, имеется диспропорция. В Байкальске в микрофинансовой организации почти 50 млн руб., на одного субъекта это получается 78 тыс. руб. В Братске это 17 млн руб., на одного приходится 2 тыс. руб. Поэтому идет задача на укрупнение. К этому решению мы шли определенное время, изучали практику других субъектов. Мы точно понимаем, что один из ключевых вопросов для субъектов малого и среднего предпринимательства - отсутствие финансирования», - отметила Р. Ходоева.



Активная работа в этом направлении началась в 2015 году, были определены стандарты деятельности микрофинансовых организаций, чтобы их средства не ушли в никуда. Но, как отмечают в министерстве, стандартами воспользовались не все, у каждого фонда они свои.



С существующими муниципальными фондами планируется выстраивать агентские отношения. «Надо внимательно все просчитывать, просматривать их возможности. Важен адресный подход», - прокомментировала Я. Шевченко. С каждым фондом вопрос будет решаться постепенно, внимательно. На данный момент ни одного соглашения не заключено, так как требуется обучение сотрудников, чтобы соответствовать стандартам.



Кроме того, региональный фонд будет активно взаимодействовать с многофункциональными центрами, через которые можно будет подать документы на получение займа.



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2016-12-26 10:02:56