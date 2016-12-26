Спортсмены иркутской области завоевали 50 медалей Приангарья на II этапе Кубка Сибири по плаванию

Фото: Иванна Обухович

Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области на II этапе Кубка Сибири по плаванию завоевали 50 медалей различного достоинства. Всероссийские соревнования прошли в Иркутске с 21 по 23 декабря и собрали более 350 участников из Омской, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского, Алтайского, Забайкальского краев, республик Бурятия и Хакасия.



В копилке сборной Иркутской области - шесть золотых, 17 серебряных и 27 бронзовых медалей. Воспитанница Дворца спорта «Юность» города Иркутска Екатерина Попова среди девочек 2003 - 2004 г.р. завоевала серебряную и бронзовую медали на дистанции 50 метров баттерфляем и на 100 метров комплексным плаванием соответственно. В активе Софии Орешкиной (ДС «Юность») - две «бронзы» в возрастной группе 2005 - 2006 г.р. на дистанции 50 метров вольным стилем и брассом. В этом же виде на 50 метров среди девочек 2003 - 2004 г.р. серебряным призером стала Софья Добровольская (ДС «Юность»). Елизавета Краевская из Братска стала второй на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди девочек 2003 - 2004 г.р.



Среди девочек 2005 - 2006 г.р. на дистанции 50 метров на спине второй к финишу пришла Дарья Гоголева (СОШ № 35 г. Иркутск), Вероника Ефимова из Ангарска стала третьей. В этом же виде в возрастной группе 2003 - 2004 г.р. у Элеоноры Красильниковой из Ангарска первое место, на третьем месте Алена Хвостанцева из Иркутска, которая также завоевала «бронзу» на дистанции 100 м на спине. Лия Софьина (ДЮСШ № 5 г. Иркутск) заняла второе место на дистанции 100 м брассом, Ольга Булдакова из Усолья-Сибирского в этом виде стала третьей, второе место у Ольги на дистанции 50 м баттерфляем. На дистанции 100 м на спине второе место среди спортсменок 2003 - 2004 г.р. заняла Полина Усенко из ДЮСШ № 5 г. Иркутска.



Среди мальчиков 2003 - 2004 г.р. на дистанции 50 метров брассом «серебро» завоевал Глеб Федченко (ДС «Юность»), «бронза» - у Никиты Куренкина из Шелехова, на дистанции 100 метров брассом среди участников 2003 - 2004 г.р. оба спортсмена заняли также второе и третье место соответственно. Глеб Федченко также отличился на дистанции 100 и 200 метров комплексным плаванием, завоевав бронзовые медали. Борис Иванов из Ангарска в возрастной группе 2001 - 2002 г.р. занял первое место на дистанции 100 метров вольным стилем и два третьих - на 50 метров вольным стилем и брассом. На дистанции 100 метров вольным стилем среди мальчиков 2001 - 2002 г.р. Глеб Васильев (ДС «Юность») стал третьим. На дистанции 800 метров вольным стилем среди спортсменов 2001 - 2002 г.р. третье место занял Алексей Кисличенко из Усолья-Сибирского.



В эстафете 4х50 метров вольным стилем среди девочек 2005 - 2006 г.р. команда Иркутской области в составе Дарьи Гоголевой, Вероники Ефимовой, Валерии Быковой и Софии Орешкиной заняла третье место, среди спортсменок 2003 - 2004 г.р. - команда Елизаветы Краевской, Софии Добровольской, Екатерины Поповой и Алены Хвостанцевой также стала третьей. В эстафете среди мальчиков 2001 - 2002 г.р. спортсмены Приангарья в составе Кирилла Соловьева, Глеба Васильева, Ильи Плахотина и Бориса Иванова завоевали золотые медали.



В эстафете 4х50 метров комплексным плаванием среди девочек 2003 - 2004 г.р. команда Иркутской области (Элеонора Красильникова, Софья Добровольская, Екатерина Попова, Елизавета Краевская) заняла второе место. Третье место в этом же виде заняла команда мальчиков (Михаил Гидаспов, Борис Иванов, Кирилл Соловьев, Глеб Васильев) в возрастной группе 2001 - 2002 г.р. На дистанции 4х50 метров комплексным плаванием среди смешанных команд спортсмены Иркутской области (Артем Перевезенцев, Лия Софьина, Глеб Федченко, София Орешкина) заняли второе место.



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2016-12-26 10:27:31