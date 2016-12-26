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Студенты ИГУ смогут приступить к занятиям в бывшем здании иняза в январе 2017 года
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский государственный университет получил положительное решение Рособрнадзора …
«Ночь накануне Рождества» пройдет в «Галерее В. Бронштейна» 6 января
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - «Ночь накануне Рождества» пройдет в пространстве «Галереи …
В Вихоревке создан необходимый запас топлива на период праздников
11:50 - Иркутск. Сибирские новости - На период новогодних праздников в Вихоревке (Братский район) создан необходимый …
В Иркутской области введут временный запрет на розничную продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей
11:32 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подпишет указ о запрете розничной …
Иркутские школьники отправились на главную елку страны
11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Из Аэропорта Иркутск 24 декабря в Москву вылетели 100 иркутских школьников, …
Ангарский электролизный химический комбинат объявил конкурс инновационных проектов
11:09 - Иркутск. Сибирские новости - АО «Ангарский электролизный химический комбинат» проводит конкурс …
В Иркутской области создан Совет по развитию лесопромышленного комплекса
11:04 - Иркутск. Сибирские новости - Первое заседание Совета по развитию лесопромышленного комплекса в Иркутской …
Спортсмены иркутской области завоевали 50 медалей Приангарья на II этапе Кубка Сибири по плаванию
10:27 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области на II этапе Кубка Сибири по плаванию завоевали …
Фонд микрофинансирования Иркутской области за два месяца выдал 15 займов
10:02 - Иркутск. Сибирские новости - Фонд микрофинансирования Иркутской области за два месяца работы выдал 15 …
В Иркутске ликвидирована преступная группа, ведущая нелегальный игорный бизнес
09:40 - Иркутск. Сибирские новости - Следователи СКР совместно с сотрудниками МВД, ФСБ, а также при участии бойцов …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, ночью на большей части территории, в западных районах местами небольшой и умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой и умеренный снег.
Эксклюзив
Иркутск. Сибирские новости - Текущий год выдался неровным и по високосному напряженным, хотя ничего сверхъестественного не произошло.
Член Совета Федерации от Иркутской области, заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба уверен, что усиление ответственности за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции позволят исключить трагедии, подобные иркутской. Проект закона об усилении ответственности за незаконное производство алкоголя разработан и внесен в парламент. Сенатор ответил на вопросы «Сибирских новостей» в связи со сложившейся в Иркутске ситуацией.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за 2016 год и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией года стало предложение для командира воздушного судна с зарплатой от 200 тыс. руб.
Актуально
В преддверии новогодних каникул Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД) напоминает жителям региона о необходимости помнить о собственном здоровье во время зимних праздников и весь следующий год. По мнению врачей, веселое времяпрепровождение с алкоголем может способствовать новым случаям заражения ВИЧ-инфекцией.
Иркутский областной центр Центр СПИД выиграл иск против 30-летней жительницы Тулунского района. ВИЧ-статус её годовалой дочери вызывал опасения врачей, т.к. мать уклонялась от обследования ребёнка. Сама женщина живёт с ВИЧ уже 2 года, но утверждает, что такой болезни не существует.
Пресс-релиз
В Братске продолжается реализация программы по переселению жителей поселка Чекановский из санитарно-защитной зоны Братского алюминиевого завода. Сегодня еще 32 семьи получили ключи от благоустроенных квартир.
Уже четвертый год подряд в Иркутске проходит конкурсный отбор студентов-первокурсников на участие в стипендиальной программе «Альфа-Шанс». Эта благотворительная программа реализуется Альфа-Банком в 16 ведущих вузах страны. В Иркутске партнером программы выступает Иркутский национальный исследовательский технический университет.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Приангарья в свои салоны связи за подарками и новогодней упаковкой. До 30 декабря за любую операцию или покупку Tele2 подарит креативную упаковку для подарка.