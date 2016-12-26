В Иркутской области создан Совет по развитию лесопромышленного комплекса

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Иркутск. Сибирские новости - Первое заседание Совета по развитию лесопромышленного комплекса в Иркутской области провел министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. В состав совета вошли представители профильного министерства, Союза лесопромышленников Иркутской области, Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспертов Иркутской области, крупных лесоперерабатывающих компаний и лесопромышленного факультета Братского государственного университета.



В задачи совета входит разработка предложений, связанных с реализацией государственной политики в области развития лесопромышленного комплекса Иркутской области. Члены совета будут рассматривать и подготавливать проекты и предложения, связанные с профильными вопросами, анализировать состояние лесопромышленного комплекса и перспективы его развития, обсуждать лесное законодательство.



"На первом же заседании мы обсудили разработку государственной программы Иркутской области развития лесопромышленного комплекса региона, которая предусматривает улучшение показателей работы отрасли и повышение вклада в экономику Приангарья от предприятий ЛПК к 2030 году. К этому времени планируется поднять долю лесопромышленного комплекса в валовом региональном продукте до 23,7%", - рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.



Также обсуждался вопрос создания лесопромышленного кластера на территории региона, который объединит инвестиционные проекты лесопромышленной сферы. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 июля 2015 года №779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» решено создать специализированную организацию лесопромышленного кластера Иркутской области.



Заседания Совета будут проводиться раз в квартал, сообщает пресс-служба областного правительства.



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2016-12-26 11:04:56