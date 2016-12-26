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Ангарский электролизный химический комбинат объявил конкурс инновационных проектов

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Иркутск. Сибирские новости - АО «Ангарский электролизный химический комбинат» проводит конкурс инновационных проектов в рамках стратегии развития общепромышленной деятельности предприятия. Его целью является выявление и содействие внедрению инноваций в производство комбината, привлечение интеллектуальных ресурсов для решения производственных задач. Темами проекта могут быть любые перспективные технологии в химической промышленности. Благодаря привлечению к поиску интересных инвестиционных идей интеллектуальной элиты Иркутской области и страны, АЭХК надеется увеличить долю выручки от общепромышленной деятельности, создать новые рабочие места.

Участниками конкурса могут стать студенты российских вузов, специалисты и руководители бизнес-структур, научных организаций. Допускаются как индивидуальные, так и групповые заявки. Проекты должны быть реалистичными, экономически эффективными и соответствовать имеющимся компетенциям ангарского электролизного химического комбината.

Конкурсная документация будет приниматься до 31 мая 2017 года, она должна включать бизнес-план проекта, презентацию, финансово-экономическую модель и дополнительные материалы. На первом этапе конкурса, который пройдет с 15 по 30 июня 2017 года, будет оценено соответствие критериям. После технической и технологической экспертизы проектов их авторы, прошедшие в финал конкурса, будут приглашены для очной презентации своей бизнес-идеи на предприятие. Победители будут объявлены не позднее 15 июля будущего года. Все они получат денежные премии в размере 150 тыс. руб., кроме того, им может быть предложено трудоустройство на АЭХК для реализации проекта.

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2016-12-26 11:09:53




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