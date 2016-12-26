Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 26.12.2016, 18:48
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.85 (+60.85)
EUR 63.54 (+63.54)
10 CNY 87.56 (+87.56)
Информер праздники сегодня

Иркутские школьники отправились на главную елку страны

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Из Аэропорта Иркутск 24 декабря в Москву вылетели 100 иркутских школьников, получивших право побывать на Кремлевской елке. Детей сопровождают специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Аэропорт, совместно с линейным отделом внутренних дел на воздушном транспорте устроил для школьников небольшое представление.

Ссылки по теме:

2016-12-26 11:18:54




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!