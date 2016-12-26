В Иркутской области введут временный запрет на розничную продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей

Фото: Иванна Обухович

Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подпишет указ о запрете розничной продажи непищевых спиртосодержащих жидкостей на предпраздничное время и на период новогодних праздников. Такое решение принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) в региональном правительстве 26 декабря. Заседание провел полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.



«Сейчас надо подписать соответствующий документ, опубликовать его и организовать работу контрольно-надзорных структур, правоохранительных органов, общественных организаций для того, чтобы это решение привести в исполнение. Я думаю, эта ограничительная мера даст результаты. Главная задача - выяснить все обстоятельства: как этот товар сюда дошел, кто его скупил и распространил», - заявил С. Меняйло на брифинге с журналистами по итогам заседания КЧС.



Он отметил, что все виновники этой трагедии понесут соответствующую ответственность. «Тот колоссальный объем работ, который был произведен, позволил купировать ситуацию. Сегодня мы должны сработать на опережение и не допустить ее повторения, тем более что впереди праздники. Это поручение губернатором будет дано мэрам городов и районов», - добавил полпред. Также они подчеркнул, что будет продолжена работа по информированию граждан об опасности употребления подобных жидкостей.



«В силу того, что чрезвычайная ситуация продолжается, я принял решение перед Новым годом, 30 декабря, подвести определенные итоги: что нам удалось добиться. Но то, что результаты уже есть, я думаю, видно каждому. Нам удалось локализовать эту «заразу» в пределах Иркутска. Его распространения нет на других территориях. Руководители муниципалитетов озадачены тем, чтобы поступающая спиртосодержащая продукция проверялась и не попадала на стол к тем, кто ее употребляет. Результаты прошедших нескольких суток говорят о том, что новых поступлений пострадавших в больницы нет. Но мы понимаем, что впереди длинные праздники, поэтому мы приняли меры для того, чтобы еще больше проконтролировать ситуацию. Контроль будет по линии КЧС, правоохранительных органов, МЧС, всех муниципалитетов. Мы не сбавляем темпы и по линии общественных организаций. Будут продолжаться проверки мест, где возможно распространение такой спиртосодержащей продукции», - сообщил журналистам С. Левченко.



«Это касается не только Иркутской области, но и всех регионов Сибирского федерального округа. После того, как ЧС случилось здесь, главы субъектов округа получили соответствующие поручения, там ведется такая же работа с правоохранительными органами, контрольно-надзорными структурами. Пока смертей в других регионах не выявлено. Сегодня есть повод не только работать с точки зрения спиртосодержащей продукции, но и с точки зрения контроля над торговыми объектами. Мы понимаем, что в большинстве своем такая продукция реализуется в торговых точках, которые не имеют на это разрешения», - отметил С. Меняйло.



Напомним, на утро 26 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями, в том числе «Боярышником», умерли 76 человек. Всего в числе пострадавших 123 человека. В настоящее время в медицинских учреждениях находятся 18 человек. Из больниц выписаны 20 человек, еще девять человек покинули учреждения самостоятельно. Установлено, что 72 человека скончались от смертельной дозы метилового спирта, по остальным четырем проводится экспертиза.



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2016-12-26 11:32:48