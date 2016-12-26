В Вихоревке создан необходимый запас топлива на период праздников

Иркутск. Сибирские новости - На период новогодних праздников в Вихоревке (Братский район) создан необходимый запас топлива. Об этом 26 декабря журналистам сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он провел совещание с членами областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководителями территориальных органов власти.



«Сейчас ситуация в Вихоревке стабилизировалась, но тем не менее, поручено наращивание сил и средств в новогодние праздники для того, чтобы мы вовремя смогли среагировать на какие-либо аварии. К работе также готовы дежурные службы, аварийные бригады. Сейчас все четыре котла на котельной работают. Надеюсь, тот комплекс работ, который был выполнен за последнее время, даст результаты», - отметил полпред.



По его словам, в настоящее время в рамках вопроса по прохождению отопительного сезона контрольной точкой в основном является только Вихоревка. Остальные территории стабильны. «До 30 декабря все соответствующие должностные лица разберутся с графиками подвоза запасов топлива туда, где оно сегодня до конца не заложено. Там, где есть недостаток топлива, он будет устранен», - добавил С. Меняйло.



Он отметил, что главным ответственным за ситуацию является губернатор, однако добавил: «Но поскольку у него есть подчиненные, сегодня было уточнено, что этими вопросами занимается заместитель губернатора и председатель правительства».



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2016-12-26 11:50:28