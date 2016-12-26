«Ночь накануне Рождества» пройдет в «Галерее В. Бронштейна» 6 января

Иркутск. Сибирские новости - «Ночь накануне Рождества» пройдет в пространстве «Галереи В. Бронштейна» в рамках персональной выставки художника Зорикто Доржиева 6 января 2017 года с 21:00 до 24:00. Подобное «рождественское» мероприятие состоится в галерее во второй раз.



В холле галереи гостей будут ждать сладкая лавка, фотозона, площадка для творчества, где дети и взрослые смогут создать панно в особой смешанной технике, которую использует в своих работах художник. Самым маленьким посетителям предложат тематические ребусы и веселые загадки. Завершится вечер просмотром художественного фильма «Дом солнца» (2009), в съемках которого принимал участие бурятский художник.



Кроме того, на протяжении вечера будут открыты все действующие экспозиции, а в рамках «Теории хаоса» будет звучать специально разработанная и записанная интерактивная экскурсия.



Напомним, выставка будет работать по 22 января 2017 года. Новый концептуальный проект автора впервые представлен в Иркутске. В экспозицию вошло около 40 живописных работ из собрания галереи «Ханхалаев» (Москва). Полотна созданы мастером в период с 2012 по 2016 года, они выполнены не только в традициях реалистической живописи, стилизации, но и в полюбившейся художнику смешанной технике, где материалами для создания произведений стали ткани и металл.



Зорикто Доржиев родился в Улан-Удэ в семье художников Риммы и Бальжинимы Доржиевых. После окончания Бурятского республиканского училища культуры и искусств он продолжил обучение в Красноярском государственном художественном институте на кафедре живописи. Работы мастера хранятся в частных и музейных коллекциях во многих странах, а среди почитателей таланта художника немало известных политиков, бизнесменов, звезд кино и музыки.



Ссылки по теме:



2016-12-26 12:07:35