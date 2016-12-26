Студенты ИГУ смогут приступить к занятиям в бывшем здании иняза в январе 2017 года

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский государственный университет получил положительное решение Рособрнадзора …

«Ночь накануне Рождества» пройдет в «Галерее В. Бронштейна» 6 января

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - «Ночь накануне Рождества» пройдет в пространстве «Галереи …

В Вихоревке создан необходимый запас топлива на период праздников

11:50 - Иркутск. Сибирские новости - На период новогодних праздников в Вихоревке (Братский район) создан необходимый …

В Иркутской области введут временный запрет на розничную продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей

11:32 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подпишет указ о запрете розничной …

Иркутские школьники отправились на главную елку страны

11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Из Аэропорта Иркутск 24 декабря в Москву вылетели 100 иркутских школьников, …

Ангарский электролизный химический комбинат объявил конкурс инновационных проектов

11:09 - Иркутск. Сибирские новости - АО «Ангарский электролизный химический комбинат» проводит конкурс …

В Иркутской области создан Совет по развитию лесопромышленного комплекса

11:04 - Иркутск. Сибирские новости - Первое заседание Совета по развитию лесопромышленного комплекса в Иркутской …

Спортсмены иркутской области завоевали 50 медалей Приангарья на II этапе Кубка Сибири по плаванию

10:27 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области на II этапе Кубка Сибири по плаванию завоевали …

Фонд микрофинансирования Иркутской области за два месяца выдал 15 займов

10:02 - Иркутск. Сибирские новости - Фонд микрофинансирования Иркутской области за два месяца работы выдал 15 …

В Иркутске ликвидирована преступная группа, ведущая нелегальный игорный бизнес

09:40 - Иркутск. Сибирские новости - Следователи СКР совместно с сотрудниками МВД, ФСБ, а также при участии бойцов …