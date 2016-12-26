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Студенты ИГУ смогут приступить к занятиям в бывшем здании иняза в январе 2017 года

Фото: ИГЛУ
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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский государственный университет получил положительное решение Рособрнадзора на осуществление образовательной деятельности в здании бывшего иняза (ул. Ленина, 8), а также по аккредитации отдельных образовательных программ.

«По нашему лицензионному делу, сформированному по заявлению о внесении изменений в части открытия новых образовательных программ и ведения образовательной деятельности по новому адресу, принято положительное решение. Это значит, что уже в январе 2017 года студенты факультета иностранных языков Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации будут учиться в своих корпусах», - отметил проректор по учебной работе ИГУ Алексей Вокин.

В настоящее время помещения иняза уже в полной мере готовы к ведению образовательной деятельности.

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2016-12-26 12:11:12




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