Все службы жизнеобеспечения Иркутска на время новогодних праздников приведены в повышенную готовность

12:28 - Иркутск. Сибирские новости - Все службы жизнеобеспечения Иркутска на время новогодних праздников приведены …

Корпорация «Иркут» выполнила план поставок самолетов по гособоронзаказу

11:52 - Москва. Сибирские новости - ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) 23 декабря завершило …

В 2017 году в Усольском кадетском корпусе обновят мебель

11:50 - Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году в Усольском гвардейском кадетском корпусе запланировано дальнейшее …

Задержанный следователями замруководителя регионального Роспотребнадзора попал в больницу

11:45 - Москва. Сибирские новости - Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области …

ВСЖД запланировала инвестировать в 2017 году 40,8 млрд рублей

11:38 - Иркутск. Сибирские новости - На инвестиционные программы ВСЖД в 2017 году планируется направить 40,8 …

В отношении замминистра имущественных отношений Иркутской области возбуждено уголовное дело

11:32 - Москва. Сибирские новости - Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении …

В Усольском гвардейском кадетском корпусе назначен новый руководитель

11:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Усольском гвардейском кадетском корпусе с 26 декабря назначен новый …

Единый клиентский центр ВСЖД планируется открыть в Братске в 2017 году

10:28 - Иркутск. Сибирские новости - Единый клиентский центр ВСЖД планируется открыть в Братске в 2017 году. …

В России на месяц приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции

10:25 - Москва. Сибирские новости - В связи с массовой гибелью людей в Иркутске Роспотребнадзор РФ временно …

Сотрудник Осинского лесничества подозревается в организации незаконной рубки лесных насаждений

09:57 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники Осинского лесничества в ходе патрулирования лесов обнаружили …