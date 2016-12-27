|
Все службы жизнеобеспечения Иркутска на время новогодних праздников приведены в повышенную готовность
12:28 - Иркутск. Сибирские новости - Все службы жизнеобеспечения Иркутска на время новогодних праздников приведены …
Корпорация «Иркут» выполнила план поставок самолетов по гособоронзаказу
11:52 - Москва. Сибирские новости - ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) 23 декабря завершило …
В 2017 году в Усольском кадетском корпусе обновят мебель
11:50 - Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году в Усольском гвардейском кадетском корпусе запланировано дальнейшее …
Задержанный следователями замруководителя регионального Роспотребнадзора попал в больницу
11:45 - Москва. Сибирские новости - Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области …
ВСЖД запланировала инвестировать в 2017 году 40,8 млрд рублей
11:38 - Иркутск. Сибирские новости - На инвестиционные программы ВСЖД в 2017 году планируется направить 40,8 …
В отношении замминистра имущественных отношений Иркутской области возбуждено уголовное дело
11:32 - Москва. Сибирские новости - Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении …
В Усольском гвардейском кадетском корпусе назначен новый руководитель
11:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Усольском гвардейском кадетском корпусе с 26 декабря назначен новый …
Единый клиентский центр ВСЖД планируется открыть в Братске в 2017 году
10:28 - Иркутск. Сибирские новости - Единый клиентский центр ВСЖД планируется открыть в Братске в 2017 году. …
В России на месяц приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции
10:25 - Москва. Сибирские новости - В связи с массовой гибелью людей в Иркутске Роспотребнадзор РФ временно …
Сотрудник Осинского лесничества подозревается в организации незаконной рубки лесных насаждений
09:57 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники Осинского лесничества в ходе патрулирования лесов обнаружили …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, местами по Иркутской области в среду небольшой и умеренный снег, в южных районах без осадков.
Эксклюзив
Иркутск. Сибирские новости - Уходящий 2016 год был для Иркутской области достаточно спокойным, считает политолог, доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Сергей Шмидт.
Иркутск. Сибирские новости - Текущий год выдался неровным и по високосному напряженным, хотя ничего сверхъестественного не произошло.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за 2016 год и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией года стало предложение для командира воздушного судна с зарплатой от 200 тыс. руб.
Актуально
В преддверии новогодних каникул Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД) напоминает жителям региона о необходимости помнить о собственном здоровье во время зимних праздников и весь следующий год. По мнению врачей, веселое времяпрепровождение с алкоголем может способствовать новым случаям заражения ВИЧ-инфекцией.
Иркутский областной центр Центр СПИД выиграл иск против 30-летней жительницы Тулунского района. ВИЧ-статус её годовалой дочери вызывал опасения врачей, т.к. мать уклонялась от обследования ребёнка. Сама женщина живёт с ВИЧ уже 2 года, но утверждает, что такой болезни не существует.
Пресс-релиз
В Братске продолжается реализация программы по переселению жителей поселка Чекановский из санитарно-защитной зоны Братского алюминиевого завода. Сегодня еще 32 семьи получили ключи от благоустроенных квартир.
Уже четвертый год подряд в Иркутске проходит конкурсный отбор студентов-первокурсников на участие в стипендиальной программе «Альфа-Шанс». Эта благотворительная программа реализуется Альфа-Банком в 16 ведущих вузах страны. В Иркутске партнером программы выступает Иркутский национальный исследовательский технический университет.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Приангарья в свои салоны связи за подарками и новогодней упаковкой. До 30 декабря за любую операцию или покупку Tele2 подарит креативную упаковку для подарка.