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Сотрудник Осинского лесничества подозревается в организации незаконной рубки лесных насаждений

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники Осинского лесничества в ходе патрулирования лесов обнаружили незаконную рубку древесины. На месте преступления также были задержаны подозреваемые, не имевшие разрешительных документов на проведение лесозаготовительных работ на данном участке. Задержанные и все необходимые документы были переданы в полицию. Позже подозреваемые указали, что организатором рубки является один из специалистов Осинского лесничества.

"1 декабря 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ в отношении задержанных на месте преступления. После того, как было выявлено, что ими руководил специалист лесничества, 5 декабря 2016 года дело было передано в Следственный комитет", - сообщил начальник территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству Владимир Борисов.

Сумма причиненного ущерба государству в результате незаконной рубки древесины составила 62,633 тыс. руб. В министерстве лесного комплекса в связи с данным фактом организован комплекс внутренних проверок.

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2016-12-27 09:57:20




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