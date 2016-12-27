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В России на месяц приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции

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Москва. Сибирские новости - В связи с массовой гибелью людей в Иркутске Роспотребнадзор РФ временно приостановил продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач РФ Анна Попова. Как следует из постановления, на 30 суток с 26 декабря приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, накануне стало известно, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко подпишет указ о запрете розничной продажи непищевых спиртосодержащих жидкостей на предпраздничное время и на период новогодних праздников. Такое решение принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) в региональном правительстве 26 декабря. Заседание провел полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

На утро 27 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями, в том числе «Боярышником», умерли 77 человек. Всего в числе пострадавших 123 человека.

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2016-12-27 10:25:18




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