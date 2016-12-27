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Единый клиентский центр ВСЖД планируется открыть в Братске в 2017 году

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Иркутск. Сибирские новости - Единый клиентский центр ВСЖД планируется открыть в Братске в 2017 году. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил начальник ВСЖД Василий Фролов.

Напомним, офисы ВСЖД, в которых аккумулированы практически все транспортно-логистические услуги в сфере грузовых перевозок, работают в Иркутске и Улан-Удэ. Наиболее востребованной стала услуга по предоставлению вагонов агентского парка. Популярными остаются оформление заявок на перевозку грузов, переадресовка груза, выдача справок и проведение финансовых расчетов, консультирование и заключение договоров по обмену электронными документами.

Офис в Улан-Удэ был открыт в конце сентября этого года. За время его работы поступило уже более 3,5 тыс. обращений, заключено более 60 договоров.

В целом в 2016 году через ЕКЦ было обработано более 18 тыс. обращений, заключено более 1,15 тыс. различных договоров.

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2016-12-27 10:28:54




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