В Усольском гвардейском кадетском корпусе назначен новый руководитель
Иркутск. Сибирские новости - В Усольском гвардейском кадетском корпусе с 26 декабря назначен новый руководитель Мирза Ахадов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра образования Иркутской области Валентину Перегудову. Она подчеркнула, что новый директор кадетского корпуса успешно прошел аттестационную комиссию министерства.
Мирза Ахадов имеет 36-летний опыт работы в образовательных организациях, в том числе с круглосуточным пребыванием детей, государственные награды за заслуги в сфере образования, знак «Отличник народного просвещения РСФСР», почетное звание Заслуженный учитель Республики Бурятия. В разные годы он руководил средней школой № 44 Советского района Улан-Удэ, был главным инспектором Образовательного фонда УФУК Улан-Удэ, возглавлял Бурятско-турецкий лицей и Бурятский республиканский индустриальный техникум.
Напомним, по результатам служебной проверки, проводимой министерством образования Иркутской области в связи с обращением родителей, были уволены директор Усольского гвардейского кадетского корпуса, а также пятеро сотрудников учреждения. СУ СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту халатности. По версии следствия, в октябре 2016 года в учреждении неоднократно происходили избиения одних учащихся другими. Однако педагогический и руководящий состав школы-интерната не предпринимал меры к недопущению повторения фактов избиения детей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.
Ссылки по теме:
- Губернатор: Процесс создания кадетского корпуса на базе ИВВАИУ продолжается
- Воспитанники Иркутского кадетского корпуса и Усольского гвардейских кадетского корпуса приняли клятву
- Нарушения выявлены в кадетском корпусе в Иркутской области
- Член ИРООРГО «Клуб «Губерния» Иван Матвеев получил благодарственное письмо от иркутского кадетского корпуса
2016-12-27 11:23:23