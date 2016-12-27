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В отношении замминистра имущественных отношений Иркутской области возбуждено уголовное дело

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Москва. Сибирские новости - Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в халатности. Как сообщает СКР, еще в 2008 году между министерством и М. Акперовым был заключен договор аренды земельного участка. В свою очередь сотрудники министерства должны осуществлять контроль за исполнением условий договора. В 2015 - 2016 годах они трижды устанавливали факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в этом павильоне. Арендатору выносились неоднократные предупреждения и штрафы.

В ноябре 2016 года подчиненные передали Е. Нефедовой дело, в котором были отражены указанные факты. В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник», которая стала причиной массовой гибели людей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, на утро 27 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями, в том числе «Боярышником», умерли 77 человек. Всего в числе пострадавших 123 человека.

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2016-12-27 11:32:47




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