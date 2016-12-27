ВСЖД запланировала инвестировать в 2017 году 40,8 млрд рублей
Иркутск. Сибирские новости - На инвестиционные программы ВСЖД в 2017 году планируется направить 40,8 млрд руб. Из них 35,4 млрд руб. будут освоены по проекту развития Восточного полигона. Об итогах 2016 года и планах на предстоящий год на пресс-конференции во вторник сообщил начальник ВСЖД Василий Фролов.
Плановый ввод в эксплуатацию в течение 2017 года составит 52 объекта на сумму 18 млрд руб. Среди них строительство 27-квартирного дома на станции Коршуниха, первый этап реконструкции станции Тайшет, а также станции Новая Чара, реконструкция административно-бытового комплекса станции Зима, техническое перевооружение ряда объектов, строительство второго пути на перегоне Сакукан - Салликит и трех разъездов. Также в декабре 2017 года будет окончена проходка нового Байкальского тоннеля, который планируется ввести в эксплуатацию к 1 июля 2019 года.
В 2016 году инвестиционная программа оказалась на 12,8 млрд руб. больше, чем в 2015 году, и составила 39,5 млрд руб. Большая часть средств (80%), по словам В. Фролова, была направлена на модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.
Также в рамках выполнения инвестиционных обязательств в этом году было построено три многоквартирных дома на станциях Таксимо, Вихоревка и Новая Чара. Были введены в эксплуатацию пункт технического обслуживания локомотивов станции Коршуниха, эксплуатационное локомотивное предприятие станции Усть-Илимск, Центр управления перевозками Восточного полигона.
Кроме того, было модернизировано 24 объекта железнодорожного пути, осуществлено строительство второго пути на перегоне Таксимо - Лодья участка Таксимо - Новая Чара.
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2016-12-27 11:38:51