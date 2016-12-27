Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 27.12.2016, 16:03
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.91 (+60.91)
EUR 63.73 (+63.73)
10 CNY 87.64 (+87.64)
Информер праздники сегодня

Задержанный следователями замруководителя регионального Роспотребнадзора попал в больницу

Версия для печати

Москва. Сибирские новости - Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, который ранее был задержан следователями в рамках уголовного дела о халатности, по состоянию здоровья помещен в больницу. Об этом сообщает Следственный комитет России. На основании комиссионного медицинского заключения суд отказался рассматривать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. После окончания лечения М. Лужнова следствие намерено вернуться к указанному вопросу.

Напомним, в рамках уголовного дела о массовой гибели людей в Иркутске от отравления спиртосодержащими жидкостями, в том числе «Боярышником», задержаны 23 человека. Среди них заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность). Установлено, что с мая текущего года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». М. Лужнов, как полагает следствие, не принял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов.

Ссылки по теме:

2016-12-27 11:45:12




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!