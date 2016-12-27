В 2017 году в Усольском кадетском корпусе обновят мебель
Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году в Усольском гвардейском кадетском корпусе запланировано дальнейшее поэтапное обновление мебели в спальных корпусах, мягкого инвентаря. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра образования Иркутской области Валентину Перегудову. По ее словам, в этом году для создания комфортных, безопасных условий для пребывания детей в кадетском корпусе направлены дополнительные бюджетные средства на улучшение материально-технической базы: приобретение мебели, учебно-лабораторного оборудования, современной компьютерной техники.
В частности, в ноябре учреждению были выделены средства на установку камер видеонаблюдения, замену тумбочек и кроватей в спальных корпусах, для развития в кадетском корпусе проектной деятельности в сфере ИКТ и робототехники передано оборудование для компьютерного класса - 11 компьютеров, а также учебно-лабораторное оборудование для кабинета физики. «В настоящее время министерством образования Иркутской области определен курс на повышение уровня, а также престижа кадетского образования в регионе, обеспечения его востребованности и привлекательности среди детей и их родителей, создания основы для осознанного выбора дальнейшей профессии и поступления в профессиональные образовательные организации соответствующей направленности. Работа в этом направлении в регионе ведется в двух образовательных учреждениях военно-патриотического профиля Иркутском кадетском корпусе и кадетской школе-интернате Усольском гвардейском кадетском корпусе», - отметила В. Перегудова.
По ее словам, для повышения качества образования в кадетских корпусах Иркутской области, для оказания организационно-методического сопровождения привлечены специалисты Института развития образования Иркутской области. Для нормализации психологического климата среди детей и педагогических работников в Усольском кадетском корпусе организовано психолого-педагогическое сопровождение специалистами Центра профилактики, реабилитации и коррекции. В. Перегудова также подчеркнула, что деятельность Усольского кадетского корпуса находится на особом контроле министерства, с еженедельным выездом сотрудников министерства на территорию образовательного учреждения.
Напомним, руководитель Следственного управления СК России по Иркутской области Андрей Бунев на сессии регионального парламента 16 декабря рассказал о реальной ситуации в Усольском гвардейском кадетском корпусе. «В 21 веке в элитном учебном заведении, коим должен быть кадетский корпус, две трети детей спят на фанерке. Кровати пришли в негодность. На новые денег нет. В этом году денег было выделено 1/10 от минимально необходимой суммы», - заявил А. Бунев.
Его выступление было связано со скандалом в Усольском гвардейском кадетском корпусе, где по результатам служебной проверки уволены директор, а также пятеро сотрудников учреждения. Результаты проверки были переданы в правоохранительные органы. Региональный СУ СКР возбудил уголовное дело по факту халатности. По версии следствия, в октябре 2016 года в кадетском корпусе неоднократно происходили избиения одних учащихся другими. Однако педагогический и руководящий состав школы-интерната не предпринимал меры к недопущению повторения фактов избиения детей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.
2016-12-27 11:50:34