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Корпорация «Иркут» выполнила план поставок самолетов по гособоронзаказу

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Москва. Сибирские новости - ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) 23 декабря завершило выполнение обязательств 2016 года по государственному оборонному заказу. Работы выполнены в срок и в полном объеме, сообщает пресс-служба предприятия. Корпорация поставляет по гособоронзаказу многоцелевые истребители Су-30СМ и учебно-боевые самолеты Як-130, выпуском которых занимается Иркутский авиационный завод (ИАЗ) - филиал ПАО «Корпорация «Иркут».

Напомним, министерство обороны РФ и корпорация «Иркут» в рамках государственного оборонного заказа 2016 - 2018 годов в апреле текущего года заключили контракт на поставку Воздушно-космическим силам России многоцелевых истребителей Су-30СМ. В соответствии с условиями контракта до конца 2018 года в ВКС будут переданы более 30 многоцелевых истребителей Су-30СМ.

В частности, в октябре текущего года в Кубинку из Иркутска прибыли четыре Су-30СМ для пилотажной группы «Русские витязи». В декабре на подмосковный аэродром Кубинка для «Русских витязей» прибыла вторая партия самолетов Су-30СМ с Иркутского авиационного завода.

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2016-12-27 11:52:41




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