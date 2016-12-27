Все службы жизнеобеспечения Иркутска на время новогодних праздников приведены в повышенную готовность
Иркутск. Сибирские новости - Все службы жизнеобеспечения Иркутска на время новогодних праздников приведены в повышенную готовность. Об этом доложили главы округов и представители комитета городского обустройства на совместном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической комиссии города Иркутска, которое прошло под председательством вице-мэра Иркутска Ивана Носкова.
Для повышения антитеррористической защищенности полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Пожарные части и аварийно-спасательная служба Иркутска также переведены в режим повышенной готовности. Во всех коммунальных службах города назначены дежурные.
В учреждениях социальной сферы проведен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и террористических актов. В частности, проведены инструктажи с персоналом, усилен пропускной режим в здания, согласованы места проведения праздничных мероприятий в учреждениях образования и культуры. Организовано дежурство должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности. Проверена работа, видеонаблюдения, тревожной и пожарной сигнализации.
В административных округах утверждены графики ответственных дежурных в праздничные дни с 31 декабря по 9 января. Все управляющие и ресурсоснабжающие организации также предоставили в округа графики своих дежурств. Завершаются проверки помещений и зданий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, исправности систем электро-, тепло- и водоснабжения.
На всех массовых мероприятиях, которые проходят на территории города Иркутска, к охране общественного порядка привлечены сотрудники полиции и частных охранных агентств.
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2016-12-27 12:28:25