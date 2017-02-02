В Иркутской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2017 года

07:07 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании …

Владимир Родионов провел в Бодайбо прием граждан по личным вопросам

07:03 - Иркутск. Сибирские новости - Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир …

Николай Николаев просит Роспотребнадзор проверить качество школьного питания в Иркутской области

06:57 - Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы Николай Николаев («Единая Россия») …

Пенсионный фонд запустил электронный сервис по распоряжению набором соцуслуг

06:53 - Москва. Сибирские новости - В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда для жителей двадцати …

В Иркутской области завершена доставка единовременных выплат пенсионерам

06:42 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области завершена доставка единовременной выплаты в размере …

В Иркутской области пройдет вебинар по установке локальных очистных сооружений

06:39 - Москва. Сибирские новости - В конце февраля комиссия Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей …

Виновнице смертельного ДТП в Иркутске А. Шавенковой грозят новые иски

06:34 - Москва. Сибирские новости - Виновнице резонансного ДТП в Иркутске Анне Шавенковой грозят новые иски от …

От отравлений химическими веществами в 2016 году в регионе скончались 464 человека

06:19 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в 2016 году было зарегистрировано 5,205 тыс. случаев …

В Иркутской области за январь сгорело 25 автомобилей

06:17 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области только за январь 2017 года на автотранспорте произошло …

Общественная палата РФ проверит, как работает закон о ТОРах

06:15 - Москва. Сибирские новости - В рамках мониторинга правоприменительной практики закона о территориях опережающего …