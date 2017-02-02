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Мэр Тайшетского района взял под контроль ситуацию со снижением зарплаты техперсонала образовательных учреждений

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Тайшет. Сибирские новости - Весь технический и вспомогательный персонал школ и детских садов Тайшетского района в январе потерял в зарплате от 2 до 4 тыс. руб. Сложившаяся ситуация вызвала серьезное недовольство. К мэру Тайшетского района Александру Величко стали поступать многочисленные жалобы и обращения от работников образовательных учреждений, довольно часто этот вопрос звучит на встречах с населением.

Поводом для обращений послужил тот факт, что правительством Иркутской области организована работа по формированию единых подходов к правоприменению норм федерального законодательства органами власти федерального и регионального уровня, судебными органами в части начисления заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда на территории Иркутской области, в том числе Тайшетского района.

"По поручению мэра Тайшетского района Александра Величко экстренно было проведено совещание с финансистами и экономистами района по вопросу заработной платы техническому и вспомогательному персоналу. Выход из сложившейся ситуации был найден, - поясняет ситуацию начальник управления образования администрации Тайшетского района Лариса Семчишина. - В конце января было подписано Региональное соглашение об установлении с 1 января 2017 года МРОТ в размере 8259 рублей. В рамках доведенных ассигнований из областного бюджета, направленных на выплату заработной платы работников общего и дошкольного образования, финансируемых из областного бюджета, размер заработной платы обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала будет исчисляться с использованием повышающего коэффициента. То есть размер заработной платы данной категории работников будет максимально приближен к размеру зарплаты 2016 года".

Ситуация находится на личном контроле мэра Тайшетского района, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

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2017-02-02 12:09:33




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