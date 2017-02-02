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Правила движения автобусов по Глазковскому мосту в Иркутске изменятся

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - С 22 февраля движение автобусов в сторону Свердловского округа из центра города будет запрещено по полосе с трамвайными путями. В ближайшее время там будут установлены соответствующие знаки: 3.1 «Въезд запрещен», 8.4.4 «Вид транспортного средства» и 8.14 «Полоса движения».

Это будет сделано в соответствии с предписанием ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» для обеспечения безопасности пассажирских перевозок по Глазковскому мосту.

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2017-02-02 12:13:16




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