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В 2016 году из аварийно-технического запаса региона получили помощь 64 муниципальных образования

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Иркутск. Сибирские новости - В 2016 году из аварийно-технического запаса (АТЗ), созданного правительством Иркутской области, 64 муниципальным образованиям региона для устранения нештатных и аварийных ситуаций в сфере ЖКХ было передано имущество на сумму 174,1 млн руб., в том числе 5 дизельных электростанций в удаленные населенные пункты. Об этом доложил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Сергей Малинкин. Совместное заседание рабочей группы правительственной комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ Иркутской области провели министр чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Владимир Пучков и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

С. Малинкин сообщил, что для областного АТЗ накануне новогодних праздников было приобретено 14 дизельных электростанций общей мощностью 1,87 МВт, 100 км кабельно-проводниковой продукции, 199 тонн труб различного диаметра. В 2017 году дополнительно запланировано приобретение 16 дизельных электростанций для последующей передачи в муниципальные образования. В минЖКХ убеждены, что своевременно сформированный аварийно-технический запас позволяет предупреждать и ликвидировать возможные аварийные ситуации на территории области с угрозой нарушения электроснабжения и теплоснабжения в условиях низких температур.

Заместитель министра доложил также о прохождении отопительного периода на территории региона, где теплоснабжение 27,7 тыс. жилых домов и 5 тыс. объектов социальной сферы обеспечивают 13 ТЭЦ и 1,026 тыс. котельных. Для подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону 2016 - 2017 годов было выделено 3,4 млрд руб. Из этой суммы 30% выделил областной бюджет, 5% - муниципалитеты, 65% - организации жилищно-коммунального комплекса.

Также С. Малинкин рассказал о проведении мероприятий по профилактике чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением правил пользования бытовым газом. По состоянию на 30 января техническая готовность наружных газопроводов в Иркутской области составляла 100%. Обследованы и подготовлены к отопительному сезону наружные газопроводы, протяженностью 287 км. Было проведено приборное обследование 106 км (100% от плана) подземных газопроводов на целостность изоляции, прошли техническое диагностирование 122 подземных резервуара и 21 км подземного газопровода.

Обслуживание внутридомовых газопроводов проводится согласно заключенным договорам с управляющими компаниями.

"Сотрудники «Облгаза» и коммунальных служб обязаны дойти с проверкой до каждой квартиры, где пользуются бытовым газом. Ежегодно они должны контролировать 100% газового оборудования, особенно в многоквартирных домах", - подчеркнул Владимир Пучков.

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2017-02-02 12:17:58




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