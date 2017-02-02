Фонд капремонта не учел предложения Усть-Илимска

08:54 - Усть-Илимск. Сибирские новости - Капитальный ремонт в 2017 году будет проведен в 12 многоквартирных домах …

Размер компенсации за бесплатное школьное питание с 1 сентября увеличится вдвое

07:49 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров подписал …

Население продолжает уезжать из Иркутской области

07:46 - Иркутск. Сибирские новости - По предварительной оценке, численность постоянного населения Иркутской области …

ИГУ улучшил свои позиции в международном веб-рейтинге университетов Webometrics

07:43 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский государственный университет улучшил свои позиции в международном …

В Иркутской области на соцвыплаты федеральным льготникам с индексацией направят 6,3 млрд рублей

07:11 - Иркутск. Сибирские новости - С 1 февраля одновременно с индексацией страховых пенсий на 5,4% индексируется …

В Иркутской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2017 года

07:07 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании …

Владимир Родионов провел в Бодайбо прием граждан по личным вопросам

07:03 - Иркутск. Сибирские новости - Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир …

Николай Николаев просит Роспотребнадзор проверить качество школьного питания в Иркутской области

06:57 - Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы Николай Николаев («Единая Россия») …

Пенсионный фонд запустил электронный сервис по распоряжению набором соцуслуг

06:53 - Москва. Сибирские новости - В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда для жителей двадцати …

В Иркутской области завершена доставка единовременных выплат пенсионерам

06:42 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области завершена доставка единовременной выплаты в размере …