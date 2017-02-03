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Клив Джонс и «Доктор Джаз» выступят 21 февраля в Иркутской филармонии

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Иркутск. Сибирские новости - Американский певец Клив Джонс впервые выступит в Иркутске 21 февраля на сцене Иркутской областной филармонии. Аккомпанировать ему будет иркутский коллектив «Доктор Джаз». Тембр и вокальные данные Клива дают ему возможность исполнять песни в различных стилях: джаз, ритм-н-блюз, блюз и фанк. Также артист исполняет джазовые стандарты в современном прочтении, много экспериментирует.

Программа вечера будет состоять из нескольких частей. Конечно, прозвучат джазовые стандарты. Также музыканты совместно исполнят несколько мировых хитов в джазовой обработке. Особенностью вечера станут несколько авторских композиций Клива Джонса.

По словам художественного руководителя «Доктор Джаз» Александра Филиппова, подобные выступления важный опыт для музыкантов: встреча разных джазовых культур, возможность обмена опытом прямо на сцене: «Лично для нас это постоянное развитие, стимул. Выступление с новым человеком всегда привносит новые образы, в том числе и в нашу музыку. Передавать свои ощущения и обмениваться ими - в джазе это привычно, закономерно».

Несмотря на то, что коллектив с западными музыкантами работает не первый год, в этот раз в преддверии фестиваля «Джаз на Байкале» было принято решение привезти молодого исполнителя - экспериментатора, импровизатора, чтобы дать толчок для подготовки к фестивалю.

Начало в 18:30.

Клив Джонс - выпускник двух престижных вузов: Морхауз колледжа в Атланте (штат Джорджия) и музыкального колледжа Беркли в Бостоне (штат Массачусетс). Сам Джонс говорит о себе, что его миссия - не заработать титул легенды, а занять достойное место в истории музыки.

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2017-02-03 04:46:37




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