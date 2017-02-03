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«Иркутскэнерго» вошло в список 100 самых дорогих публичных компаний России

Фото: Снежана Масник
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Москва. Сибирские новости - РИА Рейтинг составило список 100 самых дорогих публичных компаний России по итогам минувшего года. В целом, как отмечает исследователь, год для российского фондового рынка оказался очень успешным. В позитивном ключе для фондового рынка выступали укрепление рубля, рост иностранных инвестиций в российские бумаги, оптимизм на мировых биржах и рост прибыли у многих российских эмитентов. Это и дало основу для повышения капитализации в 2016 году большинства публичных компаний.

В частности, в число самых дорогих публичных компаний вошло «Иркутскэнерго». Капитализация энергоугольной компании на конец 2016 года составила $1,185 млрд. Изменение капитализации за год достигло 118,8%. Это дало компании 61-е место.

Состав первой тройки самых дорогих компаний России не изменился в 2016 году, но произошло важное событие - многолетний лидер «Газпром» уступил свое место. Лидирующую позицию в рейтинге теперь занимает НК «Роснефть», капитализация которой за 2016 год выросла почти на 90% до $70 млрд.

На второй строчке по итогам прошедшего года расположился лидер российского финансового сектора - Сбербанк - с капитализацией в $61,2 млрд (прирост составил более 100%). Замыкает же тройку крупнейших компаний многолетний лидер по капитализации «Газпром». Таким образом, «Газпром» за год потерял сразу две позиции в рейтинге, что связано с гораздо более слабым приростом рыночной капитализации у него (+35,4%) по сравнению с первыми двумя лидерами.

Согласно рейтингу, в первой десятке также расположились компании «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», ГМК «Норильский никель», «Сургутнефтегаз», «Магнит», «Газпром нефть» и ВТБ. Стоит отметить, что в первой десятке помимо перестановок в первой тройке изменились места только у «Газпром нефти» (+1 позиция в рейтинге) и у Банка ВТБ, который опустился на одну позицию, до 10-го места по итогам 2016 года.

Замыкает сотню самых дорогих компаний России «Автоваз» ($291 млн), МРСК Центра и Приволжья ($274 млн) и «Синергия» ($267 млн).

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2017-02-03 04:59:02




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