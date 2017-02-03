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На капремонт госучреждений культуры Иркутской области в 2017 году направят 35,4 млн рублей
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Иркутск. Сибирские новости - На капитальный ремонт государственных учреждений культуры Иркутской области в 2017 году из областного бюджета будет направлено 35,4 млн руб. Отремонтированы будут 20 областных учреждений культуры из 29, подведомственных региональному министерству культуры и архивов.
Крупная часть запланированных средств - 8 млн руб. - будет потрачена на капитальный ремонт в Иркутском областном музыкальном колледже им. Фредерика Шопена. На эти деньги будут заменены оконные блоки и двери 2 и 3 этаже, проведен капитальный ремонт стропильной система крыши и кровли здания, системы теплоснабжения.
Кроме того, как сообщили «Сибирским новостям» в министерстве, порядка 3,5 млн руб. предусмотрено на капитальный ремонт кровли, канализации и фасада в Иркутском областном театре кукол «Аистенок». Последний раз здание частично ремонтировалось более 10 лет назад.
Также в перечень объектов вошли Иркутский музыкальный театр им. Н. М. Загурского, Иркутский драматический театр им. И.П. Охлопкова, Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина, Иркутский театр юного зрителя им. А.Вампилова, Иркутский краеведческий музей, Иркутский музей декабристов, Иркутское художественное училище им. И. Л. Копылова, Иркутский областной колледж культуры и другие.
В 2017 году будет профинансирован капитальный ремонт здания кинотеатра «Шахтер» в Черемхово. По результатам экспертизы сметы стоимость объекта составит 16,4 млн руб. Начнется строительство пяти домов культуры в муниципальных образованиях Иркутской области. Это Дом культуры на 210 мест с библиотекой в поселке Залари, Дом культуры на 100 мест в поселке Андрюшино Куйтунского района, Дом культуры в поселке Забитуй Аларского района, здание районного архива села Ербогачен Катангского района, а также реконструкция детской художественной школы в Тулуне. Также планируется закончить начатое в 2016 году в рамках федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» строительство дома культуры в п. Железнодорожный Усольского района.
В целом финансирование государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы из средств областного бюджета в 2017 году составляет 1,316 млрд руб. При этом планируется, что при уточнении бюджета показатели будут достигать уровня 2016 года.
С учетом приоритетности расходов в 2017 году предусмотрены средства на крупные имиджевые мероприятия, поддержку гастрольной деятельности, проведение мероприятий, посвященных 80-летию образования Иркутской области, обеспечение деятельности культурно-просветительского комплекса «Анга» и музея В. Г. Распутина, средства, направленные на социальное обеспечение, иные выплаты населению (премии, гранты), мероприятия в рамках государственной поддержки талантливой молодежи.
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2017-02-03 06:13:20
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