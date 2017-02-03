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Общественная палата РФ проверит, как работает закон о ТОРах

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Москва. Сибирские новости - В рамках мониторинга правоприменительной практики закона о территориях опережающего развития (ТОР) эксперты Общественной палаты РФ составят для представителей бизнеса специальную анкету с вопросами, связанными с аспектами их деятельности в ТОРах, положительными и отрицательными моментами, возникающими при ведении бизнеса. Кроме этого, как сообщает пресс-служба ОП РФ, информация о количестве зарегистрированных новых резидентов, приехавших из других регионов, будет запрошена у соответствующих муниципалитетов.

«Мы планируем найти этих резидентов и спросить у них, как изменились условия их бизнеса в связи с введением режима ТОРа», - отметила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева. По ее словам, пока ситуацию можно оценивать только по публикациям региональных СМИ.

«Если судить по СМИ, в связи с отсутствием инструментов регулирования этих ТОРов у них возникают затруднения на практике: как подать документы, что приложить к заявлению, каков порядок получения льгот и другие технические вопросы», - пояснила Л. Михеева.

Она добавила, что к мониторингу будут подключены общественные палаты соответствующих регионов, а также министерство РФ по развитию Дальнего Востока.

Напомним, в Иркутской области статус ТОРа получило Усолье-Сибирское.

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2017-02-03 06:15:16




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