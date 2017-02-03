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От отравлений химическими веществами в 2016 году в регионе скончались 464 человека

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в 2016 году было зарегистрировано 5,205 тыс. случаев острых химических отравлений. Это на 9,4% ниже соответствующего периода 2015 года. Тогда было зарегистрировано 5,612 тыс. случаев. Снижение количества отравлений отмечается в основном за счет уменьшения числа отравлений наркотическими средствами. Количество отравлений среди взрослого населения составило 4,219 тыс. случаев (-8,3% по сравнению с 2015 годом), среди детей в возрасте 0 - 14 лет зарегистрировано 777 случаев (-0,6%), 15 - 17 лет - 209 (-9,1%). Среди отравившихся на долю мужчин приходилось 63,7% случаев отравлений, женщин - 36,3%.

Наиболее поражаемой социальной группой является безработное население, на долю которого приходится 51,7% всех случаев острых отравлений химической этиологии. Удельный вес работающего населения составил 15,4%, пенсионеров - 13,4%, неорганизованных детей (не посещающих детские дошкольные учреждения) - 9,1%, школьников и студентов - 8,7%.

В структуре острых отравлений химической этиологии основную долю составили отравления спиртсодержащей продукцией (31,7%). На долю отравлений лекарственными препаратами приходилось 25,9% от общего количества отравлений, наркотическими веществами - 8,8%, едких кислот и кислотоподобных веществ - 4%, окиси углерода - 4%.

В 2016 году в Иркутской области зарегистрировано 47 случаев отравлений курительными смесями (spice), в том числе среди взрослого населения (старше 18 лет) - 30 случаев, подростков (15-17 лет) - 10, детей (0-14 лет) - семь случаев.

«Вследствие токсического действия химических веществ в 2016 году в Иркутской области зарегистрировано 464 смертельных случая (в 2015 году - 436). Показатель летальности населения от острых отравлений химической этиологии составил 8,9% (в 2015 году - 8,3%)», - сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Основные причины смертей - токсическое действие окиси углерода (18,9% в структуре летальных случаев), употребление населением этилового спирта в большом количестве (18,3%), токсическое действие метилового спирта (20%), употребление наркотических веществ - 14,4%, лекарственных препаратов - 9,5%.

В динамике по сравнению с 2015 годом в 2,1 раза зарегистрировано снижение острых отравлений наркотическими веществами, снижение острых отравлений лекарственными препаратами на 12%, а также увеличение количества отравлений спиртосодержащей продукцией на 7,5%.

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2017-02-03 06:19:43




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