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Виновнице смертельного ДТП в Иркутске А. Шавенковой грозят новые иски
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Москва. Сибирские новости - Виновнице резонансного ДТП в Иркутске Анне Шавенковой грозят новые иски от потерпевших. При этом она уже возместила весь ущерб, который фигурировал в решении суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевших Виктора Григорова.
«Возмещение вреда потерпевшим, назначенное судом, выплачивается семье Пятковых частями. За этим процессом следят судебные приставы. На прошлой неделе были направлены в рамках возмещения вреда 200 тыс. руб. Мои подзащитные намерены продолжать бороться за справедливое возмещение ущерба, нанесенного их здоровью, поскольку уже принятые решения суда их не устраивают», - сообщил адвокат. Он отметил, что готовит в суд очередные иски. Назвать сумму новых претензий юрист отказался.
Напомним, в начале декабря 2009 года автомобиль сбил двух девушек на тротуаре в центре Иркутска. За рулем находилась сотрудница аппарата партии «Единая Россия», дочь главы областной Избирательной комиссии Анна Шавенкова. На камерах видеонаблюдения запечатлен момент, когда она вышла из машины, и вместо того, чтобы помочь пострадавшим, стала осматривать повреждения иномарки.
Потерпевшими оказались сестры Пятковы: одна от полученных травм умерла в больнице, вторая стала инвалидом. Суд приговорил А. Шавенкову к двум с половиной годам колонии-поселения, однако наказание было отсрочено на 14 лет из-за беременности осужденной. Позднее женщину амнистировали в связи с 70-летием Победы.
В рамках гражданского иска потерпевшие требовали от А. Шавенковой возместить моральный вред в размере 2 млн руб., однако суд снизил эту сумму в десять раз. Были также другие процессы, в рамках которых рассматривались компенсации за вред здоровью и затраты на адвоката.
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2017-02-03 06:34:53
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