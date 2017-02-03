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В Иркутской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2017 года
07:07 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании …
Владимир Родионов провел в Бодайбо прием граждан по личным вопросам
07:03 - Иркутск. Сибирские новости - Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир …
Николай Николаев просит Роспотребнадзор проверить качество школьного питания в Иркутской области
06:57 - Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы Николай Николаев («Единая Россия») …
Пенсионный фонд запустил электронный сервис по распоряжению набором соцуслуг
06:53 - Москва. Сибирские новости - В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда для жителей двадцати …
В Иркутской области завершена доставка единовременных выплат пенсионерам
06:42 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области завершена доставка единовременной выплаты в размере …
В Иркутской области пройдет вебинар по установке локальных очистных сооружений
06:39 - Москва. Сибирские новости - В конце февраля комиссия Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей …
Виновнице смертельного ДТП в Иркутске А. Шавенковой грозят новые иски
06:34 - Москва. Сибирские новости - Виновнице резонансного ДТП в Иркутске Анне Шавенковой грозят новые иски от …
От отравлений химическими веществами в 2016 году в регионе скончались 464 человека
06:19 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в 2016 году было зарегистрировано 5,205 тыс. случаев …
В Иркутской области за январь сгорело 25 автомобилей
06:17 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области только за январь 2017 года на автотранспорте произошло …
Общественная палата РФ проверит, как работает закон о ТОРах
06:15 - Москва. Сибирские новости - В рамках мониторинга правоприменительной практики закона о территориях опережающего …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 4 — 9 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Цены на квартиры в Иркутске показали небольшой рост в январе. По данным портала о недвижимости REALTY.IRK.RU, квартиры на вторичном рынке подорожали, в среднем, на 70 руб. за кв. м, новостройки - на 20 руб. за «квадрат».
Актуально
Иркутск. Сибирские новости - Коллектив «Сибирских новостей» получил благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии России за активное освещение выборов в Государственную Думу в 2016 году, а также освещение вопросов избирательного законодательства РФ.
Интересно общаться с людьми вдохновенными, ведомыми энтузиазмом и желанием делать что-то полезное и красивое. Мы решили поговорить с Татьяной Тененбаум – исполнительным директором «Байкальской визы», участницей общественной организации «Клуб «Губерния», позитивно заряженным и любящим свое дело человеком.
Пресс-релиз
В Братске подведены итоги работы добровольной народной дружины «Металлург» за 2016 год. Общественное объединение было сформировано на Братском алюминиевом заводе два года назад, позже к металлургам присоединились сотрудники ТЭЦ-6. Сейчас в составе ДНД более 40 человек, среди них есть и представительницы прекрасного пола.
Объем внешнеторговых операций, проведенных банком ВТБ по поручениям корпоративных клиентов, в 2016 году составил 7,6 млрд рублей, что на 6% больше показателя за 2015 год.
В Братске завершилась ХIV региональная экологическая олимпиада для старшеклассников «Фабрика проектов». Ее организатором является Братский государственный университет. На протяжении шести последних лет финансовую и организационную поддержку в проведении форума оказывает Братский алюминиевый завод. Металлурги учредили свою номинацию «Выбор РУСАЛа».