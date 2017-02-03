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В Иркутской области пройдет вебинар по установке локальных очистных сооружений

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Москва. Сибирские новости - В конце февраля комиссия Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды совместно с Росприроднадзором организует вебинар с участием производителей локальных очистных сооружений. На нем рассмотрят упрощенную схему установки и согласования очистных сооружений, в том числе и на Байкальской природной территории.

Как сообщает пресс-служба ОП РФ со ссылкой на председателя комиссии Сергея Чернина, в России существует несколько компаний, которые производят оборудование для локальных очистных сооружений.

Требования к ним регулируются российским законодательством: концентрации различных веществ, содержащихся в очищенной воде, не должны превышать установленных государством нормативов. Контроль за работой очистных сооружений осуществляется надзорными органами в сфере природопользования - Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой.

Ранее С. Чернин предложил создавать в небольших населенных пунктах блочно-модульные сооружения, которые не являются объектами капитального строительства, соответственно, для них не требуется прохождение главгосэкспертизы. В настоящее время по вопросу создания сети локальных очистных сооружений идет работа с правительством Иркутской области.

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2017-02-03 06:39:13




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